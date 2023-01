De dónde proviene el humo que inunda la noche de Neuquén

Las intensas humaredas no dejan en paz, desde hace ya semanas, a los vecinos que habitan en las inmediaciones del basural de Cipolletti. Lamentablemente, para ellos no ha habido tregua durante los días de las fiestas de fin de año, en particular, para las celebraciones del Año Nuevo. El humo sigue perturbando a la gente, que ya no sabe qué hacer para que se termine el problema de una buena vez. La humareda, por efecto del viento, en numerosas ocasiones llega a Neuquén capital, principalmente en horas de la noche.