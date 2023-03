De forajido a carpintero: Gaetti lucha por las salidas laborales

“Todos los informes criminológicos me dieron favorables. No soy el mismo de antes, pero me siguen juzgando por mi pasado. Yo solo quiero laburar para mantener a mis hijos ”, explicó Gaetti desde su celda de la U11 a LMN.

El pasado lo condena

Gaetti sin dudas es ese pibe que ingresó al ambiente delictivo siendo muy joven. También es ese que se drogaba sin prisa, pero sin pausa en Cutral Co. Es el de los grandes robos en la comarca petrolera, en Córdoba y Chile. Sin dudas es el de las fugas dantescas, dos al hilo concretó en Roca.

Su frondoso prontuario lo llevó a figurar entre los criminales más peligrosos de la región.

Pero desde su última caída, en la plaza central de Cipolletti en 2010, aceptó su condena de 20 años de prisión y en las sombras de la U11 de Neuquén comenzó a cimentar lo que él considera que es una nueva vida que le permita reinsertarse en la sociedad, trabajar, estar con sus hijos y a la vez cumplir con la cuota alimentaria.

“En los 13 años que lleva en la cárcel, terminó los estudios y realizó talleres de oficio, principalmente de carpintería. Logró la reducción de los 20 meses por formación”, detalló una fuente judicial bajo reserva a LMN.

De hecho, en julio de 2020, de acuerdo al cómputo de pena, solicitó la libertad condicional y se la denegaron porque los reincidentes no pueden acceder a dicho beneficio.

No obstante, desde entonces está cumpliendo con una salida transitoria al mes por 12 horas con dos horas para traslado ya que la madre, que vive en Allen, lo lleva y trae a la U11.

El beneficio se extendió a dos salidas mensuales hace unos pocos meses y ahora lucha por las salidas laborales que establece la ley 24660, pero “surgieron algunas trabas que están más vinculadas a su pasado que a su presente”, explicó la fuente.

Los informes

El 20 de diciembre de 2022 se realizaron los informes criminológicos y socio ambientales de cara a la solicitud que había hecho la defensa pública para que Gastón Gaetti acceda al régimen de semilibertad.

Dicho régimen contempla las salidas laborales que son de lunes a sábado de 9 a 21. Es decir, solo vuelve a dormir a la cárcel.

Para acceder a dicho beneficio, la familia de Gaetti lo ayudó a montar un taller en la casa de su madre que fue visitado por las profesionales que comprobaron que la vivienda cumplía con los requisitos de ley.

Incluso, la madre de Gaetti paga un seguro laboral dado el caso de que ocurra algún accidente con alguna máquina. A esto se suma que los vecinos manifestaron no tener ningún problema con que Gaetti vuelva al barrio. Es decir, está todo en regla.

Por su parte, el informe criminológico muestra que Gaetti goza de “la máxima calificación (10) en comportamiento y concepto en la unidad de detención. Sin registro de sanciones”.

Hasta este punto, Gaetti reúne todas las condiciones previstas en la ley, por lo que podría presumirse que sus salidas laborales son inminentes, pero en la justicia neuquina todo puede fallar.

La traba del tío

La defensa pública y Gaetti se encargaron de explicar en una audiencia realizada a principios de este año, que la pretensión de las salidas laborales era trabajar de manera autónoma en el taller que tiene en la casa de la madre. Hasta ofrecieron demostrar los pedidos, cobros y entregas que realice.

Debido a que el servicio penitenciario y al gabinete criminológico se le complica, por falta de personal y cantidad de casos, ir hasta Allen a comprobar que Gaetti está trabajando, ofrecieron enviar fotos.

Incluso explicaron que el tío de Gaetti le derivaría trabajos que le llegan a él. Es decir, a las tareas diarias se le sumaría a modo de plus las changas del tío.

El tío de Gaetti es un trabajador cuentapropista de toda la vida que entre otras cosas hace cercas a pedido, pero como tiene la esposa cuadripléjica pasa la mayor parte del tiempo asistiéndola. Motivo por el cual, le derivaría algunos trabajos a su sobrino.

En Ejecución, entendieron que el tío sería el patrón de Gaetti y mandaron a entrevistarlo y enredaron todo a tal punto que no le dieron las salidas laborales pese a que el hombre explicó su situación y lo arreglado con su sobrino.

La audiencia de prórroga de preventiva se hizo en Ciudad Judicial. Ciudad Judicial.

“No quieren que labure”

Desde su celda en el pabellón 10 de la U11, Gaetti dialogó con LMN indignado: “Explicamos lo de mi tío para ser transparentes en todo y al final enredaron todo. Para mí, no quieren que labure de manera autónoma porque les genera un antecedente y todos los presos se van a volcar a pedir lo mismo”, interpretó el interno.

“Me condenan por mi pasado y yo solo quiero reintegrarme a la sociedad y trabajar. Ellos me están poniendo todas las trabas del mundo, incluso violando la ley 24660”, detalló Gaetti.

Luego analizó: “yo las condiciones las reúno. No entiendo por qué no me lo dan, ¿qué más quieren que les presente? Lo que buscan es que agarre una pistola y salga robar como lo hacía antes. Yo dejé de lado la pistola y elijo trabajar, pero si mis hijos se están cagando de hambre muchas opciones no me dan si no me dejan trabajar. Después, que no se quejen si los presos no se reinsertan y reinciden”, disparó con enfado Gaetti.

La historia de este forajido devenido en carpintero tiene un final abierto porque resta una audiencia de revisión para que se defina si le dan las salidas laborales o no.

Ahora, la justicia deberá expedirse sobre Gaetti y el sistema de progresividad. ¿Qué pesa más, el pasado o el presente de Gaetti?.