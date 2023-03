De Haití a las aulas de la UNCo: la historia de Regynald Donard

SFP Estudiante Haitiano en UNCo (6).JPG

Sentado en las escalinatas del ingreso principal a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Regynald confesó que desde siempre había querido conocer la Argentina, “un país que tiene todo y además tuvo a mi jugador favorito Diego Armando Maradona, y que ahora es Messi”. De inmediato, se pone serio y contó que su deseo principal era poder retomar sus estudios universitarios. Destinó sus ahorros para abandonar su país y llegar en 2011 a la Argentina. Primero se instaló en Córdoba, luego se trasladó a La Rioja y desde 2022 vive en la ciudad de Neuquén donde es uno más de los 720 estudiantes extranjeros que cursa sus estudios en la Universidad Nacional del Comahue. Regynald estudia Licenciatura en Economía.

Al llegar a La Rioja en 2012 tuvo que aprender el castellano "porque en la universidad es indispensable saber el idioma para poder ingresar”. Le llevó un año aprenderlo, y así sumó un idioma más ya que habla francés y criollo haitiano, las dos lenguas oficiales de su país, e inglés. En la Universidad Nacional de La Rioja comenzó a estudiar la carrera de Contador Público, aunque su objetivo era Economía.

Durante el tiempo en La Rioja además de estudiar atendía su propio negocio, un bar pool que le insumía muchísimo tiempo. La crisis económica acentuada por la pandemia de coronavirus lo llevó a bajar definitivamente la cortina de su comercio, sumado a un accidente cerebrovascular que sufrió en ese tiempo, que le afectó el lado izquierdo de su cuerpo. “Me llevó tiempo recuperarme, pero ahora estoy mucho mejor”, contó.

SFP Estudiante Haitiano en UNCo (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

Confesó que su sueño era conocer el sur. Ese deseo lo llevó a consultar la posibilidad de estudiar Economía en una universidad de la Patagonia. De esta manera apareció la Universidad Nacional del Comahue. “Siempre tuve el sueño de venir al sur de la Argentina porque hay mucho progreso y Neuquén es una provincia en la que uno puede desarrollar y poner en práctica los conocimientos que adquiere”, explicó acerca de su llegada el año pasado a la capital neuquina.

Regynald tiene 40 años y afirmó que desde que llegó a la UNCo lo recibieron muy bien "tanto los directivos, los docentes como sus compañeros". "Nadie me discriminó por venir de otro país ni por mi color de piel. Me siento muy cómodo, la universidad es como si estuviera en mi casa", le dijo a LMNeuquén.

Regynald reparte su tiempo asistiendo a la universidad para cursar las materias de Economía por la mañana y a la tarde trabaja en un comercio de la calle San Martín al 2500. “En la universidad me recibieron muy bien, tanto los directivos como los docentes y mis compañeros. Es como si estuviera en mi casa, nadie me discriminó por venir de otro país ni por tener otro color de piel. Me siento muy cómodo acá”, enfatizó.

Destacó el buen nivel académico con el que cuentan los profesores de la facultad. "Me gusta como enseñan los profesores que tengo", precisó Regynald, quien comparte un albergue con estudiantes de otras provincias a pocas cuadras de la universidad. Aunque aseguró que tiene poco tiempo libre para pasear por la dedicación al estudio y al trabajo, "de la ciudad me gusta mucho el río". "Me enamoré de Neuquén, no me voy a ir más", afirmó.

“Mi objetivo es ser ministro de Economía”, dice con una amplia sonrisa. Aunque advierte que lo dice en serio. “Me encanta la economía y a pesar de que tengo 40 años, soy grande, no bajo los brazos y sigo estudiando, y lo hago a pesar de mi discapacidad porque estoy bien, solo me afectó el brazo y la pierna izquierda, pero de la cabeza ando muy bien”, concluyó.