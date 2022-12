De la mujer del Huevo a Antonela y cía: "Nos bancamos las puteadas, parir solas"

Uno fue dirigido a las otras parejas de los héroes de la selección argentina, desde Antonela Roccuzzo (Messi), pasando por Oriana Sabatini (Dybala) y todas las chicas:

"Me cuesta escribirles unas palabras a ellas, buee.. a nosotras. Nosotras estamos siempre junto a ellos, en las buenas y en las malas sobre todo. Nos bancamos las injusticias, las puteadas, parir solas, pasar fiestas y cumpleaños solas, las mudanzas, contener a los niños, explicarles que van a hacer amigos nuevos, secarles las lagrimas… son muchas las cosas que cargamos. Y conocerlas fue tan hermoso, escucharlas y compartir momentos, todas con un corazón tan bonito. Que lindo es ser tantas, tirando para el mismo lado. Porque el sueño de ellos, es el nuestro también. Chicas, somos campeonas del MUNDO!!!! Me faltan fotos y faltan algunas tmb, pero tooodas tooodas son lo más".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmeTB6aOmvL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFsnY3VvwflZCZCdf2B2KCW3ll55gF4lDJaHds7TN68lxpd6M9vZBOJiGyeoPeLZCvnDYF1znZBtWUTGNgiPyBQQc6EIzDfhFUmX6t1CZCNmNG4xL4MftZC11GkiGHUfpHQQNK3gHV7RYGA6naVgDaqQ2ZAOlJuAfLqp6Q5YkWkCZCZBcUVVUWBhIZD View this post on Instagram A post shared by Julia Silva (@mjuliasilva93)

Y a la vez MariJu le dedicó un sentido texto a su gran amor, a Marcos Javier Huevo Acuña:

"Desde julio, cuando te lesionaste en pretemporada, hasta el dia de hoy con un fisio en casa, todos los dias y varias horas. Te vi en momentos llenos de dolor, otros dias eran mejores. Te vi jugar cuando no tenias que hacerlo, a pesar de la recomendación de que no lo hagas… y ahi estan, juzgando sin saber nada. Sos el tipo mas honesto que conozco, con un corazón enorme, sos un profesional que pelea hasta con su propio cuerpo para defender el escudo que lleva en el pecho.

No puedo escribir todo lo que vivimos, no puedo salir a desmentir todo, no se puede. Lo unico que voy a decir, otra vez, es que sos INCREIBLE y el mejor ejemplo para nuestros hijos. Sos noble, humilde, sacrificado, estas presente, pensas en los demas, estas en los detalles, todo el que te conoce te quiere… y por algo es, no?

El orgullo es enorme, no estamos dimensionando este logro… te lo mereces tanto mi amor. Gracias por hacernos vivir esto, gracias por la familia que formamos, gracias por ser el mismo de siempre, gracias por tus valores, gracias por todo !!!

Este mes creamos recuerdos imborrables, ver la cara de emoción de los peques, ese orgullo y amor por vos me emociona"

Te amamos mi campeón

¡VAMOS ARGENTINA!