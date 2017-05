De las redes a la TV

La palabra de la chica era buscada por los distintos programas de televisión, luego de que su padre, Julio, revelara la semana pasada que ella tiene un pequeño retraso mental y que las numerosas burlas que se multiplicaron en internet la habían llevado a no querer salir de su casa y entrar en una depresión.

Con cortas pero concisas respuestas, Anto dio detalles de lo que vivió durante los últimos días. “Lloré mucho, soy muy llorona, igual que mi mamá”, le contó la joven a Fabián Doman y siguió diciendo: “Quería hacer reír… Yo creo que no hago nada malo”.

“Sufrí por las burlas. Toda la gente me hizo burla, famosos, todos... Las críticas al video me pegaron mal. No recibí ningún llamado pidiéndome disculpas, pero lo que hicieron me alcanza, los perdono. Brian (Sarmiento) mandó a decir que borró el video”, agregó más tarde en la pantalla de Crónica, aclarando que sufre bullying desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando iba a la escuela.

Sin embargo, no todo es malo en la vida de Anto, y reconoció que muchas personas la saludan en la calle: “La gente me para y me pregunta si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo, me invitan a boliches”.

Como si fuera poco, manifestó que le gustaría ser youtuber y poder protagonizar algún video junto al cantante Pepo -de quien se declaró fanática-, con Lionel Messi o con algún jugador de Boca (Crónica la llevará a conocer el plantel).

Salto: Julio, padre de la chica, no descartó que Anto empiece a trabajar en los medios.

Contra el bullying

Para cumplir con su objetivo, la joven creó una cuenta de Facebook llamada “Anto en la pile”, a la que subirá los videos que haga. Por otro lado, desde su entorno pidieron que aquellos que quieran apoyarla en contra del bullying pueden tuittear “Hola, soy ‘X’, apoyo a Anto y estoy en contra del bullying” con el hashtag #ApoyoAAnto.