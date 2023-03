De no creer: los que se tomaron el concurso del Poder Judicial como un chiste

Mucha gente que se anotó y rindió el primer examen para ingresar a la Justicia se tomó el asunto con la mayor seriedad posible. Pero no todos. Un grupo no menor de jóvenes subió fotos que no tienen nada que ver con la documentación requerida: título secundario y DNI. Entonces tal vez pensaron que en la marea de información iban a pasar desaparecidos, pero no.