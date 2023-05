De Patito Feo al altar: cómo se conocieron Laura Esquivel y su novio

“Él tiene una manera de ser muy particular porque, cuando ve al otro muy roto, le dedica mucho tiempo de su vida para repararlo y ayudarlo. No hay muchas personas así. Ya que me haya ayudado en ese momento un poquito, lo hace familia. Me recuerda a mis papás, que siempre estuvieron también. Por eso lo quiero y lo admiro mucho”, aseguró la actriz y cantante en una entrevista con Para Tí.