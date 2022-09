De Paul habló sobre cómo afecta a la Selección su relación con Tini

"Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas. E s cierto que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora (Tini), que es muy conocida y eso hizo que venda todo lo que nos sucede. Somos dos personas jóvenes que al final intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mío ", expresó De Paul en diálogo con TyC Sports.

Y explicó qué fue lo que le molestó de todo lo que se dijo hace algunas semanas, cuando quedaron en el centro de la escena mediática por los rumores de la separación de su relación previa. "Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere... La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre. Ella siempre se comportó de una manera muy correcta y en nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie ", sentenció.

https://twitter.com/TyCSports/status/1573033363681972224 De Paul, en exclusiva: "Fue una pavada que se dijera que me podía perder el Mundial. No le di mucha importancia porque sabía que era una boludez". pic.twitter.com/NR1vcS21xS — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2022

Hace dos meses, los programas de espectáculos empezaron a repetir una información que decía que el mediocampista podía ser excluido de la Copa del Mundo luego de las declaraciones de una abogada que fueron replicadas en todos lados. Algo que claramente carecía de sentido, y que evidentemente no afectó tanto al jugador.

"Esa fue una de las cosas que menos me había molestado porque era una pavada. Respeto al periodista pero creo que es un trabajo muy difícil y tenés que tener un nivel intelectual muy alto para hacerlo. Hay algunos que demostraron que no estaban en condiciones de hacerlo, porque de verdad que era una pavada. Por suerte después todo se arregló y salió un comunicado diciendo que está todo arreglado, que siempre fue más importante nuestros hijos y no le di mucha importancia porque sabía que era una boludez", indicó al respecto.

image.png

De Paul se sinceró y aseguró que aún no quiere que comience en Mundial de fútbol, porque quizás no lo disfrute. "Siempre digo que no quiero que empiece, porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil. Intento disfrutar todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina", admitió.

Y agregó: "Entonces intentas hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí disfruto la previa de los partidos y la semana de entrenamientos, pero cuando empieza la competición me cuesta. Eso llevado a un Mundial, la competición más importante y por la que uno siempre sueña, sé que me va a costar mucho, todo".

Respecto a la diferencia entre las selecciones europeas y sudamericanas, el volante fue rotundo: "El equipo demostró que jugando contra Italia, el último campeón de Europa lo hizo muy bien. No siento que estemos a otro ritmo. Cada competición tiene sus cosas, algunas son más físicas y otras dinámicas. Estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación. Estamos muy seguros del equipo que tenemos. Enfrentamos a todos equipos que en su mayoría juegan afuera y hemos competido. Llevamos más de 30 partidos sin perder. El de Italia habrá despejado algunas dudas, pero no internamente".