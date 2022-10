De qué estrella de la tele es hija Brenda Dialoy y quién es su novio famoso

El sueño de Brenda Dialoy está claro para ella, busca conjugar la conducción con la actuación para poder ganarse la vida. Pese a que en su familia el camino es otro, ella intentará forjar el suyo. Es que su madre es Amalia “Yuyito” González , quien se desempeñó como vedette en la década de los 80. Sin embargo, ella no tiene planeado seguir sus pasos.

brenda-dialoy-cris.jpg

Se trata de Cris Vanadia, uno de los más reconocidos conductores de radio en los 40 principales. No solo es su pareja, sino que también es quien acompaña los proyectos. Tan es así que también es parte del elenco de Cenicient@.

En la obra que trabaja actualmente, se promociona como el mega show de los influencers. Es que la modelo y actriz acumula más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram debido a que el contenido que suele subir, en el que varias veces se la puede ver acompañada de su madre, le gusta a los seguidores y por eso recibe el apoyo popular.

brenda dialoy.jpg

En cuanto a su inicio en los medios, Brenda Dialoy se encargó de revelar cuál fue el consejo de su madre: “Me dijo que no me autocensure. Ella dice, ‘no sos menos que nadie, no tenés que decir que te ves mal, porque lo que uno piensa de uno, lo refleja, tenés que sentirte segura’".

“Tal vez algo me hacía sentir mal y ella me dijo ‘no es nada contra vos, la gente hace lo que le sirve”, contó, en diálogo con Infobae, Brenda, quien no solo es actriz y modelo sino que también recibió el título de licenciada en comunicación.

Brenda Dialoy junto a Yuyito González.jpg

En la cataratas de consejos que le dio la madre, para evitar que la pase mal dentro de los medios, destacó que le dijo: “No escuches las cosas malas que puede decir la gente. La tele es una vidriera y no siempre van a decir cosas buenas”.