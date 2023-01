De qué mega famosa actriz está enamorado Alfa de Gran Hermano

En varias oportunidades Alfa habló de sus romances con mujeres de la farándula. Los habitantes de la casa de Gran Hermano ya están acostumbrados a escuchar sus historias fantásticas y no saben si creerle o no. Pero el pasado martes 17 el participante más grande de la reality sorprendió a los "hermanitos" al confesar de quién está enamorado .

Ese fue el momento elegido por Alfa para reconocer que no es muy de encarar, pero cuando lo hace, no falla. “Yo nunca… y las veces que me encare alguna…. La única que me quedó en el tintero, pero va a caer, es Viviana Saccone. La única”, dijo el empresario.

De qué mega famosa actriz está enamorado Alfa.mp4 Alfa confesó que está enamorado de Viviana Saccone y que no va a intentar seducirla utilizando todos los medios a su alcance.

Ariel, su archienemigo dentro de la casa, dejó de lado los enfrentamientos y compartió la opinión de Alfa. "Viviana Saccone es hermosa. Hermosa está. Saccone es lo mejor que hay. Es muy linda", le dijo el parrillero de Berazategui a Walter, que siguió con su discurso sin hacerse eco de sus palabras.

Sobre cuáles son las estrategias que planea utilizar para llegar al corazón de esta actriz de gran trayectoria, Alfa reveló qué es lo que siempre le funcionó a la hora de conquistar mujeres como Pata Villanueva o María Valenzuela, que según él asegura forman parte de su historial amoroso.

“A mi, lo que más me atrajo, a nivel ta, ta, ta… el Facebook”, confesó Alfa sobre la red social que lo ayudó a lograr más conquistas. Y confesar su amor por Viviana Saccone fue una buena estrategia, al parecer, ya que al ver el video la propia actriz compartió un fragmento en sus historias de Instagram, dando a entender que le puede llegar a dar una oportunidad al empresario cuando salga de la casa de Gran Hermano.