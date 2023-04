De qué se trata la aplicación que lanzó Bizarrap

tui biza

Durante esos recorridos de cuatro etapas cada uno, los seguidores del productor de 24 años podrán participar por diferentes premios y accesos como entradas para sus presentaciones en vivo y merchandising, entre más.

"Hace unos dos años hice el anuncio de la 'Sessión' de Eladio Carrión, con álbum de figuritas en el cual estaban todas las 'Sessions'. La gente me empezó a pedir que las hiciera de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Pero cuando empecé a conocer a Globant y Enigma, hace un año y medio, surgió la idea de hacer de nuevo el álbum en formato digital", comentó Bizarrap en la mencionada entrevista sobre el surgimiento del proyecto.

tuit biza

El anuncio fue dado a conocer a días de que el productor se presente en el Hipódromo de Palermo, cuya fecha del 21 de abril será transmitida además en vivo y para toda la región a través de la señal DirecTV y de su plataforma de streaming DGO, con una previa que podrá verse a partir de las 18.

La emisión también incluirá una entrevista inédita con el artista que triunfa en el mundo y que viene de lanzar la "Session #54" con el puertorriqueño Arcángel, luego de ser invitado por Jimmy Fallon al popular "late night" estadounidense "The Tonight Show", donde se presentó junto a Shakira.