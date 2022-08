De qué trabaja Ivana Pagés, la exesposa de Martín Redrado

pages dos.webp

Martín, por su lado, recientemente se convirtió en el nuevo marido de Lulú Sanguinetti tras una ceremonia que no contó con pocos lujos y tuvo lugar en Italia.

Justamente por todo esto, Luciana decidió salir al cruce."Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz", finalizó de forma picante la modelo, que no tuvo pelos en la lengua para hablar de su antiguo compañero de vida.

En medio de su viaje por Europa, ella dio a conocer los documentos que avalan todo lo que le había reclamado hasta ahora a Martín Redrado, y estos papeles demuestran que el economista se había comprometido a cumplir con un aporte monetario para Matilda, la hija de Luli, algo que en los últimos meses no ha hecho.

Desde su cuenta de Instragram, Luciana mostró que hace ya muchos días que Martín Redrado conoce la resolución judicial, algo que él seguía negando hasta que aparecieron los posteos de Salazar. “Cuando la verdad triunfa”, publicó la modelo con imágenes de los documentos fechados el 5 de julio de 2022.

El acuerdo de Salazar y Redrado, mientras su ex Ivana Páges vive su vida.mp4 El acuerdo de Salazar y Redrado, mientras su ex Ivana Pagés vive su vida

"Este embargo es por un acuerdo que firmaron en diciembre del año pasado. En febrero (Redrado) dejó de abonar los acuerdos", agregó Paula Varela en Socios del espectáculo.