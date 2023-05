De qué trabaja Pachu Peña completamente alejado del mundo Tinelli

Durante 2021, Pachu también contó un episodio triste de su vida y reveló que fue abusado en su pasado por un sacerdote, momento en el que él logra escapar de la situación. “En ese entonces no había Instagram, no había nada. No estaba esta cosa del escrache. Ni siquiera a mis viejos les conté. Yo tenía 16 años, era un nene”, contó.

Pablo y Pachu, Conocido - Videomatch

Sin lugar a dudas, Pachu Peña, Yayo Guridi y Fredy Villarreal forman parte de la cultura de los 90 argentina y parte importante de la televisión de esa década en el ciclo VideoMatch que encabezó Marcelo Tinelli.

Los tres humoristas y actores se convirtieron en las figuras de VideoMatch, programa de culto de la época menemista, en el que marcaron tendencia en un humor que hoy no podría ser televisado.

A pesar de esta marca registrada, Yayo Guridi, Pachu Peña y Freddy Villarreal se convirtieron en figuras que lograron desprenderse del ala de Marcelo Tinelli y de la vorágine y formar su propia marca registrada. Hoy en día, cada uno ha logrado abrirse su propio camino.