En el expediente el Club no se presentó. Por su parte, la Municipalidad -al contestar la demanda- no negó “el hecho acaecido sino que lo reconoció expresamente, pero negó directamente su responsabilidad por no tener vínculo jurídico alguno con la Asociación Civil Club Atlético Racing, sosteniendo que lo que sucede dentro del recinto de una Asociación Civil, escapa a su control, toda vez que el Municipio no cuenta con facultades otorgadas por ordenanza que le permitan entrometerse 'de oficio' en el funcionamiento de los clubes, máxime si estos funcionan de manera clandestina”.