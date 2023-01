Declaró Juan Guarino y pidió "que los rugbiers se hagan cargo de lo que hicieron"

"La verdadera justicia sería que Fernando vuelva y eso no va a pasar", sostuvo. "Me hace mal ver los videos, todavía no puedo creerlo, esto que pasó es una mierda", agregó.

Caso Fernando Báez Sosa declaración Milanesi y Guarino

Durante su declaración ante el Tribunal, Guarino dijo: "Me hace mal ver los videos, todavía no puedo creerlo, esto que pasó es una mierda" y sumó: "Fui a la psicóloga, me cambié de carrera".

En otro momento de la declaración, el joven reconoció a Lucas Pertossi como el autor del audio donde confirman que Fernando "caducó", pero no recuerda haber recibido ese mensaje de voz.

Más adelante, el rugbier sobreseído le pidió al fiscal no ver más las imágenes del ataque a Fernando, pero el funcionario le respondió que "es necesario" que continúe con su relato. La jueza le dijo que "intente" mirar.

Guarino confirmó haber ido al local de comida rápida, pero negó haberse sacado fotos con los acusados. "Sigo enojado desde ese día hasta hoy", aseguró, para luego agregar: "Sentía vergüenza, mucho dolor por lo que estaban haciendo".

Al terminar su declaración ante el Tribunal, el joven pidió darles las condolencias a los padres de Fernando Báez Sosa. "Quería que vean que ya no estaba en la causa y que lo mío es sincero", dijo y añadió: "Todos los días, desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara".