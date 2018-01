Defendió a un chica que era golpeada por su novio, lo apuñalaron y se salvó de milagro

El joven salía de la casa de su madre a las 17.30 cuando escuchó el pedido de auxilio de un chica de 16, que era brutalmente golpeada por su novio, de 25, en cercanías de Gobernador Asmar y Belgrano.

"La chica le pedía que pare, le estaba pegando con una ganas que era inevitable intervenir. Había una obra y la tenia contra la chapas", contó este héroe en LU5. "Cuando intento reducir a la persona, me empezó a pegar, traté de defender pero me ganaba en fuerza, en agilidad y en tamaño", agregó.

"Era un cuchillo de pesca tipo navaja de 12 centímetros"

"En un momento alguien me gritó 'cuidado que tiene un cuchillo'", relató el joven. Emanuel explicó que la siguiente imagen que recuerda es ver que en el brazo izquierdo tenía atravesado de lado a lado una hoja de un cuchillo.

"La puñalada la detuve justo cuando iba al corazón, alcancé a meter la mano, me di cuenta porque tengo una lesión en el costado intercostal donde está el ventrículo izquierdo. Me cubrí justo instintivamente", dijo.

El joven contó que luego de ver la herida, se sacó la remera para cortar la hemorragia, lamó al SIEN y fue trasladado al Castro Rendón, donde tras una breve internación fue dado de alta.

"Era un cuchillo de pesca tipo navaja de 12 centímetros", dijo sobre el arma que usó el agresor y añadió que tras el incidente llamaron a la Policía y lograron detener al joven agresor.

"Era una pareja, parece que estas situaciones se venían repitiendo hace rato", añadió Ferrón.

"No volvería a actuar así"

El joven dijo que tras la situación que le tocó vivir no volvería a actuar así. "Primero llamo a la Policía, no intervendría de la misma manera. No estamos en un momento en que podamos quedarnos de brazos cruzados. Si no actuamos las cosas no cambian. Estamos en un momento de extrema violencia, lo vemos en la calle", concluyó.