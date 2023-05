Luego de cuatro años y medio sin éxito, la Justicia logró notificar y llevar a audiencia a un hombre denunciado por un incumplimiento de cuota de tres años y por estafar a su ex pareja con la venta de un inmueble que compartían. Ahora, la querella busca llegar a una mediación para acelerar el proceso.

"En el 2017 tuvimos una pelea y él me corrió de la casa. Yo tenía una bebé de 1 año y medio (con él) y una nena de 11 años, agarré un bolso y salí", relató María a LMNeuquén en julio de 2022, sobre el comienzo del derrotero contra su ex marido.

Como la mujer expresó, salió de esa casa "con una mano delante y otra detrás", sin dinero ni pertenencias, que misteriosamente no se encontraban ya en la casa cuando quiso retirarlas dos días más tarde.

Esto obligó a la mujer a retomar su trabajo de peluquera para poder mantener a sus hijas y pagarles la comida y lo necesario para ir al colegio, ya que el hombre se negaba a pasarle una cuota alimentaria por la menor de ellas, a quien habían tenido juntos. Su hermana, quien le brindó un techo, también fue clave para salir adelante.

Lo primero en formalizarse fue el divorcio, luego el fuero de Familia dictaminó una manutención de 4 mil pesos dado que el hombre aseguraba no contar con ingresos para pasarle más dinero, a pesar de ser dueño de una empresa de transporte.

"Actuó como el mejor padre del mundo ante la jueza y dijo que quería ver a la nena, pero fue una estrategia para ganar tiempo", confió María, quien agregó que unos meses más tarde, cuando la cuota fue actualizada a 20 mil tras verificar sus ingresos, el hombre no volvió nunca más a buscar a su hija ni a pasarle dinero.

La gota que rebalsó el vaso y motivó por último una causa penal en su contra, fue el descubrimiento de que la casa que el matrimonio solía habitar (y que le pertenecía en partes iguales tanto a él como a María), estaba siendo vendida con un poder escrito que contenía una firma falsa y que se alegó pertenecía a la mujer, dejando registro de su consentimiento de copropietaria.

Fue así que el caso llegó a manos del abogado particular Federico Monzani, quien ya ha conseguido realizar las pericias pertinentes para demostrar que la mujer no firmó ese documento y que la defraudación es un ardid más dentro de la actitud evasiva que ha tenido el hombre con la Justicia, en detrimento de su ex esposa.

En julio, cuando LMN contó por primera vez el caso, no se lograba ubicar al imputado desde hacía 4 años, por lo que el querellante requirió la declaración de rebeldía. Aunque esto no fue concedido, el asistente letrado Juan Manuel Narváez se comprometió a hacer lo necesario para notificar al hombre y avanzar a una formulación.

Finalmente, la fiscalía logró notificar al hombre y hacerlo comparecer ante la Justicia para destrabar las causas en su contra. Incluso se logró que designe a un defensor de la defensa pública.

Esta semana, una nueva audiencia marcó los primeros avances del legajo que tramita la unidad de Violencia de Género y Doméstica, motivado por la deuda de alrededor de 3 millones de pesos a la mujer (que representan tres años impagos) en calidad de cuota alimentaria por la hija que tuvieron juntos, a la cual el hombre no ve hace años.

Monzani explicó a este medio que el avance es algo positivo, pero aún así su clienta está cansada del proceso y por ello pretenden hacerlo lo más célere posible, por lo que se manifestaron abiertos a un acuerdo para recibir un resarcimiento económico reparador en lugar de buscar una condena. Además, esto es primordial para garantizar también los derechos de la niña y su madre a recibir la ayuda económica para la crianza.

En principio, el ofrecimiento del imputado fue de pagar unos 10 mil pesos por mes y luego accedió a 40 mil. El inconveniente es que los pagos se estirarían por un período muy largo, perdiendo valor mes a mes.

Es por esto que las partes acordaron, ya que se ha logrado tomar contacto con el imputado, ir a mediación para intentar llegar a un acuerdo cómodo y beneficioso para todos. El juez Gustavo Ravizzoli dio su aval para avanzar en este sentido.

Como era de esperarse, la querella también peleará por establecer una nueva cuota alimentaria, que de ahora en más se respete.

Por lo pronto, aún no se han tenido noticias del avance de la causa de estafa, que lleva Delitos Económicos.