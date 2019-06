Dejó las drogas con un sangriento ritual umbanda

Embed Desopilante Conocé la historia del pai umbanda que ayudó a @monokpg a salir de sus adicciones #PodemosHablar pic.twitter.com/58gcMM8lQ2 — Telefe (@telefe) 23 de junio de 2019

“Me tomé un caldito, me comí las palomas sin cabeza, me hicieron un turbante y me dormí. Al otro día me desperté y no tenía rastros de sangre en el cuerpo. Nunca más volví a tomar ni a drogarme”, concluyó ante la mirada atónica del resto de los invitados del envío que comanda Andy Kusnetzoff.

