Del aliento al Huevo de su querida escuela al emotivo gesto de un nene con Sarita

Pues bien, en las últimas horas se renovaron las muestras de aliento a la selección y de admiración hacia el jugador surgido en Don Bosco, que también pasó por Olimpo, el Tiro Federal, las canchitas del barrio y no jugó en Cipo porque el destino no lo quiso ("A los 10 años había quedado, él y su hermano Walter, pero eran muy chicos", nos cuenta su mamá).

image.png

Resulta que en la escuela a la que se formó Marquitos, en la popular 114 y en la 99 a la que asiste su hermosa sobrina Sofía (hija de Walter), realizaron banderazos para alentar a la selección y al Huevo, claro.

Cuenta Sara del Prado, la mamá del consagrado futbolista que este sábado tratará de neutralizar al Chucky Lozano y otros temibles atacantes mexicanos, en un duelo de primera ronda con olor a eliminación directa, que hubo un gesto de un nene que hizo sonreír y lagrimear a los presentes.

Huevomanía en escuela de Zapala.mp4

"Un compañerito de Sofi, del turno mañana, de repente se me acercó y me entregó una rosa. Lo veo y estaba emocionado. Y obvio a mi también se me erizó la piel. Es hermoso todo esto, increíble lo que genera el fútbol, el Mundial y hasta donde llegó el Huevo", confesó sorprendida y reconfortada Sara a LM Neuquén.

image.png

Como se recordará, hace poco Jessi, la hermana de Marcos, indicó a este medio que mamá coraje es "la que más sufre los partidos en casa".

image.png

"Tengo mis cábalas, decoro todo celeste y blanco, hasta las uñas", agregó la progenitora de Acuña. Esas uñas que este sábado Sarita se devorará frente a la tele alentando a su querido hijo. Ojalá celebren ella y ese nene que la hizo emocionar. Que todo sea "color de rosa" y ¡gane la Argentina del Huevo!