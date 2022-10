Del picante posteo de Boca a la denuncia del Toti Pasman: "Escándalo"

image.png

La denuncia del Toti Pasman

“El penal que no le dieron a Lanús me parece un escándalo, vergonzoso. El VAR ya rescató a Racing en Varela ante Defensa, escandalosamente y hoy el VAR no ve un brazo de Copetti, que termina siendo el goleador, el héroe", disparó el periodista en Radio La Red.

"Así como se quiso destacar que la AFA es bostera, esta AFA o el VAR es académico... Blanco -presidente de Racing- dicen que maneja los árbitros, lo del VAR con los árbitros fue muy evidente, penalazo... La mano escandalosa de Jonathan Gómez contra Boca también", recordó indignado.

"Cuando me pareció escandaloso lo de la Conmebol con River lo decía, cuando beneficiaron a Boca pedí que se juegue de nuevo la final con Central, hoy Racing ganó por el VAR...", cerró polémico.