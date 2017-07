Del Potro se olvida de la lesión y apabulla a su rival en Wimbledon

El lunes cayeron Berlocq, Oliveo y Kicker, mientras que Bagnis debe completar su partido ante Albot. Este martes será el turno del debut de Juan Martín del Potro ante el australiano Thanasi Kokkinakis.

El tenista argentino reconoció que físicamente llega con lo "justo" para el debut en Wimbledon por una lesión en el pubis que arrastra desde su eliminación en Roland Garros.

"Me tuve que saltar torneos por el problema que tengo, lo mismo que me pasó en Roland Garros. Es feo saltarme torneos, como el de Queen's, que me hacía ilusión, pero cuando surgen estas cosas hay que tomar decisiones", apuntó el tandilense, número 32 del ranking mundial.

Además, debutarán Diego Schwartzman ante el búlgaro Grigor Dimitrov, no antes de las 11, y Horacio Zeballos frente al italiano Paolo Lorenzi, no antes de las 12.30. En tanto, Novak Djokovis hará su presentación ante Martin Klizan, a las 10.30, y Roger Federer irá ante Alexandr Dolgopolov, a las 12.30.