"Decidí venir a territorio enemigo para ver si las dos partes de la grieta podemos hablar”, dijo el ex funcionario ultra K Luis D' Elía al comenzar un mano a mano caliente con Jorge Lanata, en el que pronosticó que puede ir preso por la toma de una comisaría en 2004 y, ante esa posibilidad, se comparó con Nelson Mandela. "No me acusan de chorro, sino de encabezar una protesta", se defendió.