En ese momento, los uniformados que prestan servicio en el Destacamento de Chacra 30 les dieron la voz de alto a los delincuentes para que salieran y se entregaran. Los delincuentes no ofrecieron mayor resistencia y fueron demorados de inmediato.

Al identificarlos más tarde, se pudo comprobar además que se trataba de dos hermanos domiciliados en el mismo barrio en el que cometían el robo. Incluso, uno de ellos acababa de quedar libre tras haber pasado una noche en el calabozo por otro robo.

Por este motivo, el miércoles alrededor del mediodía, en una audiencia de control de detención y solicitud de medidas cautelares, el fiscal jefe Fernando Rubio, teniendo en cuenta el frondoso prontuario de uno de ellos le solicitó al juez Juan Pablo Balderrama imponerle una prisión preventiva. Sin embargo, la petición fue rechazada por el magistrado y el delincuente fue una vez más puesto en libertad.

Sorpresivamente y minutos después de las 19 horas del miércoles, en inmediaciones del barrio Vega San Martín, efectivos policiales se encontraban realizando un patrullaje preventivo y una vez más, dieron con los dos hermanos en el patio de una vivienda con una bolsa cargada de diversos objetos.

Los hermanos, in fraganti, no supieron explicar qué hacían en el patio de su vivienda que no era suya ni acreditar propiedad sobre todos los elementos que llevaban, por lo que una vez más quedaron detenidos.

Así, fueron trasladados por tercera vez en 48 horas a la comisaría y este jueves, el fiscal Rubio los llevó ante una nueva audiencia. Les endilgó cinco hechos a uno, siendo tres robos, daños y amenazas, y dos hechos al hermano y solicitó que ambos queden detenidos con prisión preventiva.

A la luz de la nueva detención y la cantidad de hechos, esta vez, el magistrado Balderrama le dictó a ambos una prisión preventiva por el plazo de 15 días.