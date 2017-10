Demasiado complicado

Costillas contadas: Por la denuncia ya intervienen el sindicato de prensa y legales del canal, según De Brito.

El pedido: “En A24 hay una denuncia de acoso a un conductor. Ojalá no lo tapen”, anunció Iglesias.

Durísimo

Ante la fuerte noticia, Jorge Rial fue uno de los colegas que se despachó lindo y salió con los tapones de punta contra Paluch. El conductor de Intrusos, que trabaja en el mismo grupo de medios que el periodista denunciado, fue contundente en Twitter, a pesar de que no lo citó con nombre y apellido. “Ojalá el periodista acosador de compañeras de trabajo renuncie o lo rajen. No se puede convivir con esas lacras. No yo, por lo menos”, afirmó Rial.

Paluch generó horas atrás el repudio en las redes sociales al sugerir que Santiago Maldonado -hallado sin vida luego de 78 días- pudo haberse ahogado en el río Chubut ante la mirada de otros militantes mapuches que “no hicieron ni dijeron nada” para ayudarlo.