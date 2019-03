Denuncia que la manosearon en un boliche y los patovicas la sacaron de forma violenta

Ante esta situación, los amigos de la joven –otras seis personas- se acercaron a ella para saber qué pasaba, cuando aparecieron los patovicas del local, quienes, de acuerdo a lo que figura en la denuncia, los agredieron –los tomaron del cuello- y sacaron a todo el grupo del lugar.

Para evitar que la pelea pasara a mayores, el gerente del bar se dirigió hasta ellos y les pidió disculpas por lo ocurrido, pero no los dejó volver a ingresar al local. Como si fuera poco, se negó a dar los nombres de las personas de seguridad que los agredieron.

Queriendo exponer a los patovicas, el grupo de amigos llamó a la policía, quienes les recomendaron hacer la denuncia correspondiente por “Violencia y maltrato”, que más tarde radicaron.

Acá, la denuncia:

El descargo del boliche

El gerente del local desmintió la versión del grupo de amigos y en diálogo con este medio los responsabilizó a ellos por lo sucedido.

"Por suerte está todo filmado. Ellos rompieron unos vidrios y un par de cosas afuera del local. Está registrado que yo me quedo hablando con ellos 40 minutos hasta que llegó la Policía y los llevó a que hicieran la denuncia", comentó el encargado.

"Pusimos a disposición de la Justicia todo el material. Hay como 25 cámaras en las que se ve toda la secuencia. En todo momento estuvimos con ellos y apenas supimos el nombre y apellido de la persona de seguridad se los dimos para que puedan hacer la denuncia. Nunca ocultamos identidades ni encubrimos a nadie", agregó.

En cuanto a las grabaciones, el empleado afirmó que todavía no cuenta con la "aprobación" de los abogados del boliche para difundirlas. Y acerca de la secuencia en el lugar, aseguró que todo surgió por un entredicho entre las chicas del grupo con un hombre por una gorra y que no existió el manoseo, aunque no pudo confirmar que la secuencia fuera captada por las cámaras.

"La chica de seguridad estuvo dos minutos pidiéndole a las chicas que se tranquilizaran. En un momento, ellos se plantaron y se los sacó a los empujones. El personal de seguridad en ningún momento los golpeó", afirmó acerca de cómo abordaron los patovicas el conflicto.

La denuncia presentada por el local

