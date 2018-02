Denuncia que un famoso estafador le hizo un "cuento", le usurpó la casa y la Justicia no puede hacer nada

En declaraciones a LU5, el hombre explicó que desde hace casi un año no tiene trabajo, entonces decidió poner en alquiler la casa que su papá había construido años atrás. "Él hizo esa casa en su terreno en Añelo para cuando se jubilara, pero enfermó y murió hace unos años. Después falleció mi mamá y esa casa quedó abandonada, entonces ahora la ofrecimos con mis hermanos", detalló.

Uno de los potenciales inquilinos se presentó un hombre que aseguró ser propietario de una SRL en búsqueda de un terreno para montar una empresa petrolera. "Se presentó como Juan Carlos Falciglio. Parecía un señor formal y buena gente, dijo que en principio iba a alquilar la casa y que cuando aparecieran unos contratos petroleros la iba a comprar. Se ofreció a elaborar el contrato y nos pareció que no era necesario llevarlo ante un escribano, entre otras cosas porque por mi situación económica no es algo que yo pueda afrontar", indicó.

"Después se llevaron las dos copias del contrato para sellarlas en Rentas. Lo llamé para que traiga esos contratos sellados y en un momento ya no me atendió más", señaló Cáceres.

Con el correr de los días, el hombre se acercó al terreno y a la casa que construyó su papá en Añelo, y allí descubrió que el inquilino estaba haciendo reformas que no fueron pautadas de antemano: "Tiró plantas y un alambrado perimetral, y cuando llegamos los empleados de este hombre nos dijeron que él había comprado el terreno y nos echaron".

Entonces Cáceres le pidió a su familia que busque antecedentes de alquien con ese nombre y encontró artículos sobre presuntas estafas similares en Buenos Aires, Santa Fe, Roca y El Bolsón, entre otras ciudades. Así fue como decidió presentarse ante la Justicia, pero se llevó otra sorpresa: "Este hombre pagó el mes de febrero como inquilino y me explicaron que entonces no lo puedo denunciar porque técnicamente no está incumpliendo nada. Él tiene el contrato que firmé y estamos en el mes en curso que ya pagó".

"En la Fiscalía me dijeron que si hay un par de meses sin pagar, recién ahí podemos hacer algo", aseveró Benjamín.

Con la estafa en curso y la Justicia paralizada, Cáceres decidió presentarse a LU5 para hacer la denuncia pública y al menos evitar que el famoso estafador siga haciendo de las suyas en otras ciudades del Alto Valle. "Es la única que nos queda hoy, difundirlo y esperar a que la Fiscalía haga algo", concluyó.