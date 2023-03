Denuncian bullying a niños mapuches en escuelas de Villa La Angostura

“La denuncia la hicimos con el colectivo de mujeres de cuatro comunidades porque pasaron varias cosas en las escuelas, por eso dijimos que no podemos permitir que se siga hablando así de nosotros, del pueblo mapuche porque se está negando nuestra identidad, nuestra cultura”, aseguró la mujer.

Camila indicó que puntualmente los niños mapuches bajan todos los días del lof para asistir a clases y cuando llegan son estigmatizados por los compañeros, maltratados y dejados de lado. “Eso no lo vamos a aguantar. Nosotros hemos aguantado los abusos, hemos aguantado muchas agresiones, pero con los nenes no. Con los nenes no se van a meter”, señaló en diálogo con Fm Andina.

reclamo circunvalacion protesta mapuche villa la angostura Gentileza Diario Andino

Sin embargo, explicó que esto no es solo por motivación de los más chicos, sino que los adultos también están involucrados. “Por lo que sabemos son discusiones políticas que tienen en la escuela, donde los que defienden al pueblo mapuche son silenciados. Entonces no podemos volver a lo mismo que hacían antes”, recordó indignada.

“Creo que hemos avanzado un montón en varios puntos, pero ahora con esto es como que volvemos para atrás. No estamos construyendo nada lindo. Esto de tratar mal a un niño porque es mapuche es inaceptable”, resaltó.

La referente de las comunidades informó que la denuncia la realizaron por las cartas de lectores que solo fomentan el odio y el racismo hacia el pueblo originario. “Hablaron cosas horribles sobre nosotros y eso es lo que está repercutiendo en las escuelas. Nosotros somos ciudadanos también y no nos están dejando vivir en paz”, aseveró.

Reclamo Villa La Angostura Ruta de Circunvalación

A este respecto, aseguró que el creciente odio hacia la comunidad mapuche se debe al reclamo territorial. “Los empresarios que quieren sacarnos para quedarse con nuestras tierras, pero nosotros no nos vamos a ir. Están deforestando y contaminando el Nahuel Huapi, a nuestras tierras las vamos a defender con uñas y dientes”, enfatizó la mujer.

Por último, reiteró que en la actualidad se está retrocediendo culturalmente. “Hay muchas escuelas que ya son conscientes de lo que pasa. Hacemos un montón de trabajos para que la inclusión sea real, pero vienen estos discursos racistas y demás y nos tiran todo abajo”, concluyó.