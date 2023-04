Denuncian discriminación en las EPET hacia un chico con rasgos de autismo

Con la idea de concretar ese anhelo, hicieron la inscripción online y al no tener suerte se acercaron en forma presencial para insistir en el objetivo. "Ahí nos dijeron que iba a tener un lugar seguro, pero cuando vieron el diagnóstico nos dijeron que no, que no había un lugar", relató Yenni, en diálogo con Canal 7 Neuquén.

"Nos tuvieron a las vueltas, no nos llamaron", dijo y agregó intentó pedir ayuda en el Consejo Provincial de Educación pero que el referente que la atendió no fue receptivo con el planteo. "El trato fue malo, fue malo lo que me dijo. En simples palabras me dijo que para qué lo iba a mandar a la EPET 17, si podía mandarlo a cualquier otro lugar. Después nos dijo que David un título ahí, no iba a tener nunca", contó indignada la mujer.

Tras ese altercado, consiguieron una vacante en la EPET 3 "por nuestros propios medios". En ese marco, David empezó a cursar primer año. "Pero la ayuda de los psicopedagogos, neurólogos y psicólogos la recibe recién en septiembre", aclaró al remarcar que el acompañamiento de una profesional de educación inclusiva también comenzó en esa época, a seis meses del inicio del ciclo lectivo.

"Para esto él ya se había llevado casi todas las materias. En unos poquitos meses logró levantar varias y se llevó cuatro. Pero no le alcanzó para pasar de año", dijo Yenni, con pesar.

"Este año nos encontramos con quelo dejan sin banco porque cerraron un primer año en la escuela. Así que está sin clases David. Todos los chicos han empezado y él está en casa, no tiene lugar. No conseguimos siquiera en el radio", dijo desesperada.

"No hay inclusión, no se han comunicado desde el Consejo (Provincial de Educación). La médica que lo atiende todo el tiempo nos está preguntando por qué no está escolarizado. No tiene una base para trabajar con él porque no está en la escuela, no le están dando la oportunidad", concluyó con tristeza.