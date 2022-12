Denuncian por extorsión a un militante K: "Nos quería sacar la mitad de cada plan"

La denuncia fue presentada el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, aunque podría terminar en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien investiga hace meses a los dirigentes del Polo Obrero por un supuesto sistema de recaudación similar.

En el caso de Galvagno, también hay una presentación judicial en los tribunales de Lomas de Zamora y decenas de denuncias ante el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un canal especial para este tipo de reclamos.

Riccardi asegura que fruto del acuerdo con Galvagno se sumaron más de 500 personas a “Sumando por Argentina”, una organización muy pequeña que milita para el kirchnerismo. “Al comienzo nos llevaba a los actos de la UTEP (donde confluyen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC, entre otros), pero todo estaba dentro de lo normal. Él necesitaba gente y nosotros buscábamos una unidad de gestión para que los compañeros trabajen y crezcan”, cuenta el denunciante.

Las unidades de gestión son los encargados de gestionar los planes en el territorio. Pueden ser organismos gubernamentales, universidades, o cualquier organización de la sociedad civil. “Deben presentar un plan de actividades al Ministerio, una propuesta de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios y sociolaborales, certificar la participación de beneficiarios, así como la provisión de materiales, indumentaria y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades previstas”, explicó una fuente de Desarrollo Social.

Galvagno denunciado por extorsión. Planes Sociales.

¿Quién es Galvagno?

Oriundo de Río Gallegos, Galvagno emigró a Buenos Aires en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, y comenzó a militar en la provincia de Buenos Aires para el Frente Grande, una pequeña agrupación que integraba el Frente para la Victoria.

También fue parte de “Compromiso K”, un agrupación liderada por Carlos Zannini, Rudy Ulloa y Damián Barijhoff, entre otros, y terminó trabajando para Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces, según registros comerciales, es empleado de la CNRT.

En su sitio de Facebook, Galvagno suele publicar consignas políticas a favor del kirchnerismo y tiene decenas de fotos en actos políticos con funcionarios K como el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.

Durante la pandemia, Galvagno fue salpicado por un escándalo de sobreprecios en la venta de lavandina para el gobierno de Santa Cruz. La empresa denunciada, Emprendimientos NVCD, no tenía antecedentes y había sido creada apenas un mes antes. No es todo: uno de sus socios, Claudia Idalia Bordón Noceda, aparecía en otra firma junto a varias personas oriundas de Río Gallegos, entre ellos el propio Galvagno. “Ella era mi contadora, no tuve nada que ver con todo eso de la lavandina”, se defiende ante una consulta de la prensa.

Galvagno denunciado por extorsión. Planes Sociales.

Según la denuncia en su contra, Galvagno comenzó a recaudar un “aporte” mensual. “Al comienzo eran 1400 y 1500 pesos por cada plan, juntábamos casi 900 mil pesos. Yo recaudaba en efectivo o por transferencia, y se lo mandaba a otra persona de Pergamino, que finalmente le transfería en montos más pequeños”, asegura el denunciante.

Infobae tuvo acceso a uno de esos comprobantes. El dinero fue enviado a una cuenta de Galvagno radicada en el Banco Nación. Además de realiza un “aporte”, siempre según la denuncia, los beneficiarios tenían que ir a las marchas con las pecheras de “Sumando x Argentina”. Una de las convocatorias fue horas después del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta.

“La relación se rompió cuando nos pidió el 50 por ciento de cada plan. Si juntábamos de 1000 personas eran como 14 millones de pesos. La excusa era que la gente no iba a trabajar pero era mentira, nosotros hacíamos tareas de limpieza, íbamos a los centros de jubilados. Muchos dijimos que no, otros por miedo se quedaron”, cuenta Riccardi.

En su defensa Galvagno aseguró que los denunciantes “son estafadores que captaban gente en Facebook y se quedaban con la plata de la gente”. “Los echamos nosotros, nunca pedimos un aporte, si hay transferencias son por honorarios de mi trabajo como abogado”, agregó.