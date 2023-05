Denuncian a maestras de jardín por abuso: "Ponían una canción y les hacían sacarse la ropa"

Todo ocurría bajo un sistema de premios y castigos en el que la maestra más comprometida les daba torta y helado a aquellos nenes que se desnudaban y no les daba la comida a los que decidían quedarse con la ropa puesta.

Corroborada la denuncia del primer alumno que declaró cómo fueron los abusos, los padres comenzaron a hacer denuncias penales y pidieron una reunión con los directivos. Finalmente, este martes por la mañana los padres de toda la sala de 4 se reunieron con la directora del Jardín de Infantes Nucleado C Nro 9.

La reunión que tuvieron con la directora se tornó tensa debido a que una de las maestras estaba en la institución dándole clases a nenes de tres años. Fue entonces que los padres pidieron que la docente se haga presente y explique lo que había ocurrido, y personal del jardín trató que la mujer pudiera salir por la puerta trasera.

“No querían llamarla y llegó un momento en que nos quejábamos de que continúe dándole clases a niños de tres o cuatro años. La directora fue a la sala y la quiso retirar del jardín. Nosotros queremos que esa docente dé la cara y nos diga qué pasó con nuestros hijos”, señaló uno de los padres a la prensa.

El hombre relató que la estaban “dejando escapar a la docente”, cuando los padres la retuvieron y la dejaron dentro del colegio. Unos minutos después llegaron al lugar funcionarios de la Dirección General de Escuelas, pero no le dieron explicaciones a los papás. “Solamente nos dijeron que las maestras van a ser desplazadas de sus cargos y van a investigarlas”, agregó.

Mientras tanto, los nenes que denunciaron el abuso “no quieren ingresar a la sala, lloran, gritan y tienen pesadillas”, dijo Mariana, mamá de una nena de 5 años que tuvo durante tres años a la docente que es señalada por los alumnos como la que les ponía la canción y les pedía que se desnudaran. La mujer contó cómo se enteró de la escalofriante situación y qué fue lo que habló con su hija.

“Mi hija dice que a ella no le pasó nada, pero me quedan dudas y un dolor inimaginable. No quería venir al jardín, ella lloraba mucho. Hay que ver con el correr de los días si efectivamente le pasó algo”, contó la mujer.

Mariana también conto lo que están viviendo los nenes luego de confesar los abusos: “Son entre 10 y 15 niños los que coinciden en sus respuestas. Por momentos cuentan que se empezaron a hacer pis en la cama y que hace un mes y medio se hacen pis en el jardín. No quieren ingresar a la sala, lloran, gritan y tienen pesadillas”.

La mama también detalló que las otras dos maestras que estarían implicadas en los abusos “son rotativas” y que su participación sería la de filmar lo que ocurría en el jardín. También apuntó contra la directora: “La directora dice que no sabía nada, pero la docente traía torta y helados, que estaban en la heladera de la dirección”. “La mayoría de los papás queremos cambiar a los chicos del jardín. Yo no quiero traer a mis hijas acá”, finalizó angustiada la mamá.