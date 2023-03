Denuncian a pastor evangélico por un loteo sin servicios

Omar Zalazar, uno de los damnificados, apuntó al propietario de la firma, a quien identificó como Juan Flores, supuestamente pastor de una iglesia evangélica de la ciudad. El vecino sostuvo que cuando acordaron la transacción de los lotes en los boletos de compra-venta -algunos hace 15 años- incluyeron una cláusula que aseguraba que conectarían los servicios con el transcurrir del tiempo.

Pero aclaró que hasta el momento eso no ocurrió, a pesar de que han expresado el reclamo en innumerables oportunidades.

En su caso dijo que compró en 2018, y que Flores prometió que en abril de 2019 les conectarían el agua y luz, en octubre el gas y en diciembre construirían el cordón cuneta.

“Nada de eso se hizo”, lamentó. Reconoció que colocaron el tendido del alambrado público, pero que no tiene energía. "Están solo los postes", sostuvo.

Zalazar resaltó que el requerimiento llegó a los despachos municipales el 6 de septiembre del año pasado. En esa oportunidad frente a las máximas autoridades de la comuna firmaron un acta con la empresa, que se comprometió comenzar los trabajos en los días posteriores, “y que para esta fecha íbamos a tener luz todos los vecinos y que en mayo tendríamos gas”.

“Lo firmó (Flores), pero de eso nada cumplió. No hay respuesta ni del privado ni del estado”, enfatizó el referente.

Agregó además que a cuatro cuadras del predio “tenemos un loteo social que tiene los servicios de agua y luz” y se preguntó por qué el Municipio no los contempla.

“Nos sentimos discriminados”, afirmó.

Loteo del Sol 2.jpeg

Sería un barrio populoso

Zalazar explicó que hay mucha gente que construyó su casa y por necesidad se mudó aunque no tienen los servicios. Otros aún no ocuparon sus viviendas por ese mismo motivo. En tanto que varios no empezaron a construir. “Si tuviéramos la luz y el agua este sería un barrio populoso, el más grande de Fernández Oro”, aseveró.

Estimó que el acusado comercializó cerca de 600 lotes.

Como el resto de los vecinos, está muy molesto con Flores por no cumplir lo prometido.

Este diario intentó ubicar al religioso para tener su versión, pero fue imposible dar con él.