Denuncian pérdida de agua en calles de Unión de Mayo desde hace dos meses

“Son varias calles y en distintos sectores del barrio. Hay pérdidas que llevan casi dos meses y otras un poquito más también . Los números de reclamos se los he mandado al gerente como al subgerente y no te dan bolilla, no entiendo”, sostuvo Ancafil, en declaraciones a LMNeuquén.

Dijo que por esta situación no sólo se ven afectados los vecinos del barrio sino también todos los que lo atraviesan camino al centro de la ciudad. “La pérdida de agua no es domiciliaria, sino de la red. Arreglan una perdida y se rompe más arriba. No sé qué pensar, que es un negocio, que ganan por romper, que ganan por parchar. Al barrio lo caminás y está roto y parchado”, señaló el vecinalista.

Barrio Unión de Mayo- Epas- pérdida agua.jpg Pérdida de agua en Unión de Mayo.

El personal operativo, que en alguna oportunidad se acercó al barrio, lo adjudicó a un problema derivado de tener cañerías o mangueras mal puestas o viejas. Aunque el vecinalista precisó que justo en el sector donde se registran más pérdidas - comprendido por las calles Rufino Ortega, Moritan, Avenida del Trabajador y Concordia – tiene todas cañerías nuevas.

Barrio Unión de Mayo- Epas- pérdida agua- calles- 3.jpg

Dijo que desde hace unos tres años lo que ven es que se incrementan los parches. “Se debería investigar por qué sucede. Los funcionarios deberían averiguarlo. Me preocupa que nadie les esté diciendo nada. Con el intendente (Mariano Gaido) no hablé porque este es un tema del EPAS”, enfatizó y se lamentó de no ser recibidos. “Ni habría necesidad de llamarlos, ni mencionarles los números de reclamos, como si no supieran qué deberían hacer”, agregó.

Anfil se mostró preocupado por las heladas pronosticadas para el viernes, ante posibles accidentes. “Antártida Argentina y Maestros Puntanos es un río”, advirtió.