Denuncian "pésimas" condiciones laborales en el EPAS: no tienen ni inodoro

Trabajadores del EPAS del sector Toma Río de Buena Esperanza, del acueducto que provee el servicio de agua potable a Cutral Co y Plaza Huincul, se encuentran con retención de tareas y cobertura de guardias mínimas tras denunciar públicamente “pésimas condiciones laborales”.

Los afectados son ocho operarios, quienes padecen la falta de instalaciones adecuadas en baños y cocina. “Estamos con retención de tareas por las pésimas condiciones pésimas en las que estamos trabajando. Ya no se puede estar”, sostuvo Miguel Muñoz, uno de los operadores del EPAS de la Toma Río de Buena Esperanza, en declaraciones a LU5.

La junta interna de ATE en el EPAS denunció la situación, en la que no están garantizadas condiciones mínimas de seguridad e higiene para los trabajadores. “No tenemos ni un baño en condiciones, estamos sin agua y con las cañerías atadas con alambre”, describió el operador.

Según contó, el viernes pasado uno de los trabajadores tuvo un accidente en el baño. “Un compañero se cayó en el baño y rompió el inodoro. Estuvimos viernes, sábado y domingo sin baño, y los jefes hicieron oídos sordos a los reclamos”, agregó.

EPAS- CUTRAL CO- PLAZA HUINCUL- BAÑOS-2.jpg

Muñoz recordó que el pasado 27 de febrero mantuvieron una reunión con uno de los jefes inmediatos como así también con la gerencia del interior, en la que los funcionarios se comprometieron a reparar las instalaciones en un plazo de dos semanas, como así también a subsanar el problema de comunicación entre las estaciones elevadoras.

Desde ATE indicaron que, vencido ese plazo hace unos tres meses, las condiciones no cambiaron demasiado dado que “no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad e higiene como para poder prestar funciones en ese sector”.

Muñoz indicó que, al no estar en condiciones se tomó la decisión permanecer durante la jornada laboral en la planta potabilizadora. “Somos ocho operadores y dos por turnos. Las guardias se cubren, pero el sector queda solo. Se pueden parar las bombas, pero no nos podemos quedar ahí. Le avisé al encargado de turno, quien le dijo al jefe, y éste respondió que no sabía que había medidas”, aseguró.

El operador indicó que desde el año pasado mantuvieron reuniones con el presidente del EPAS, a quien “se le explicó la situación en la que estábamos, se dio la orden para que hagan los trabajos, pero no se hicieron”.

Explicó que desde su lugar de trabajo “se abastece al pueblo de agua potable" y que "si paran las bombas, se queda la localidad sin agua”.