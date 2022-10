Denuncian que arroja brasas encendidas a un contenedor y genera incendios

Los frentistas tienen registros de que la situación es recurrente y no saben qué hacer. Comentaron que no pueden usar los contenedores de basura por temor a generar un incendio con las bolsas de residuos, donde hay material inflamable.

“Nos cansamos, es todos los días que sucede esto y el contenedor no es de una rotisería sino de todos, es público. ¿Cómo vas a tirar brasas prendidas y tener un incendio en un contenedor de plástico? Así no podes tirar nada que no se prenda fuego”, expresó a LMN con enojo una vecina del lugar que pidió no ser identificada.

contenedor basura bajo neuquino

Sostuvo que ya van cuatro veces que el contenedor se incendia luego de la jornada laboral, que tiene además, una rotisería.

“Tuvimos que llamar a la Policía porque el señor dice que está muy ocupado y mandó a uno de sus empleados a apagar el fuego. Pero nunca vino nadie así que decidimos hacer la denuncia, porque no se hicieron cargo ni siquiera de ayudarnos. El tacho es público, no es de él”, enfatizó la vecina.