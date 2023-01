Denuncian que el Castro Rendón obliga a los trabajadores a pagarse los test de COVID

“Aumentan los casos de coronavirus en el hospital pero el diagnóstico lo tuvieron que confirmar individualmente pagando un autotest o haciéndolo en forma particular porque el hospital no hace más testeos gratuitos al personal”, reveló Yanina Saldía, enfermera del Castro Rendón.

La enfermera cuestionó la decisión de las autoridades hospitalarias, a la vez que remarcó que la misma pone en riesgo a la población que llega a atenderse al centro sanitario de mayor complejidad en la provincia.

“Ante el aumento de casos, las autoridades deberían testear en cada hospital y centro de salud al personal ante la aparición de los primeros síntomas. No puede ser responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras confirmar el diagnóstico”, sostuvo Sadía.

Advirtió, además, que ante el aumento de contagios con el virus comenzó a escasear la disponibilidad de autotest para la venta en las farmacias de la ciudad.

“Si no hay testeos gratuitos para la población del Ministerio de Salud, no hay estadísticas globales y realistas. No alcanza con extender la emergencia sanitaria si no se toman medidas acordes como la apertura de centros de testeo y la incorporación del personal necesario”, remarcó la enfermera, quien ofició de vocera del reclamo de los trabajadores.

Sostuvo que por eso están exigiendo que vuelva a testearse al personal de salud en los lugares de trabajo y que se respete la licencia y aislamiento necesario, además de que se reabran los centros de testeos gratuitos en la provincia.