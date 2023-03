Denuncian que el organizador de su casamiento los estafó

Apuntan contra el ex encargado del salón de Caza y Pesca, quien al parecer no cumplió con lo acordado de antemano y cambió bruscamente las condiciones de la celebración mediante “mentiras”, lo que hizo tambalear la fiesta, que finalmente se concretó de emergencia en otro recinto “gracias a las autoridades del club Cipolletti a las que estamos agradecidos”. Es decir, despegan claramente a la popular entidad del supuesto ilícito.

“Me quedó hermoso el salón del Banco Provincia que me consiguieron ellos y estaba en obras, pese a todo pasé una linda fiesta. Eso sí, ahora queremos recuperar los 150 mil pesos que le pagamos a este señor que se burló de nosotros. Fueron dos pagos de 40 mil en mano y le transferimos 150 mil y su contraprestación fue mínima”, avisó en la charla con este medio.

Ivana decidió hacer primero la denuncia pública para “evitar que a otras personas les suceda lo mismo ya que este hombre tiene más de 16 antecedentes similares”.

image.png

Fue así que, previamente, en su muro de facebook narró su pesadilla. “Nosotros a esta persona le alquilamos el salón, decoración y servicios de mozo para nuestro casamiento, el cual lo empezamos a pagar el día 13-06-22 (tenemos recibos de transferencias y comprobantes de pagos). El 16 de febrero nos llama a las 21hs para citarnos en "Caza y pesca" por el motivo de que hubo cambios de último momento”, indicó.

“Ya en persona nos dijo que el club Cipolletti le había quitado la llave el día 15-02-23 porque según él lo querían echar. Nos pidió máxima discreción y que no digamos nada de lo sucedido y nos ofreció el salón de Banco Nación, ubicado por calle Esmeralda. Nos dijo que seguía todo igual (todos los servicios que le habíamos pagado), excepto el lugar. La verdad la situación no nos agradó porque todas las invitaciones ya habían sido entregadas y tuvimos que avisarles a todos los invitados. Nos aseguró que ya había arreglado todo con el encargado del Banco Nación”, agregó.

Algo no les cerraba y la preocupación se incrementaría un día más tarde: “A las 15hs lo llamo para ir a conocer el lugar y guardar las bebidas y una hora más tarde me manda un audio en el cual me dice que el salón del Banco Nación estaba clausurado”.

“Se podrán imaginar la desesperación y angustia que teníamos, no creyéndole, nos dirigimos al salón y allí nos encontramos con un panorama totalmente distinto. Nos dijeron que el salón no estaba clausurado, sino que estaba cerrado por reformas". También le comunicaron que el hombre en cuestión había dejado de ser el encargado del club Caza y Pesca hace 6 meses y que 10 días antes de la boda habían alquilado el salón para una fiesta de 15 años. "Nosotros, 2 días antes, el el 15-02-23, le transferimos lo que quedaba del salón”, expuso sobre las irregularidades.

“Nos estafó, nos mintió y se burló de nosotros. Mientras estábamos en el salón nos llama la señora de él, diciendo que nos podía pasar el Salón de Caza y Pesca para el domingo 19-02-23 (según ellos ya le habían quitado la llave): nos seguían mintiendo tanto él como ella”, comentó indignada.

Fue el peor momento, pero siempre hay gente buena que salió al rescate y dio la cara en nombre del club. “Ante tanta desesperación y quedando horas para nuestra boda, nos embargó la angustia y el llanto... Pero por suerte, los señores Aníbal Lachetti, Pato Amorone junto su señora Mónica Del Río nos resolvieron el problema. Aparte de la contención anímica nos consiguieron el salón para que tengamos nuestra boda”, agradeció.

“Ellos verificaron si se había hecho el pago en el Club Cipolletti y esta persona nunca transfirió la plata que nosotros le habíamos enviado, el club Cipolletti no estaba enterado del alquiler del Salón Caza y Pesca”, explicó.

“Quiero aclarar que tengo comprobante de pagos, audios y grabaciones que acreditan todo lo expuesto. Hasta el día de hoy tengo que andar atrás de él para que me devuelva la plata del alquiler del salón. Siempre tiene una excusa nueva. De ahora en más dejamos todo en manos de mi abogado. Lo difundimos para que a ninguna persona más le pase”, culminó. Continuará...