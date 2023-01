Denuncian que la Avenida del Trabajador por momentos es una "autopista"

Un vecino denunció que la Avenida del Trabajador se convirtió en una "autopista" para algunos conductores quienes no respetan la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y en cambio alcanzan los "100 kilómetros por hora" poniendo en peligro a cualquier peatón, ciclista u otros automovilistas.

"Se pueden despistar, chocar contra el Metrobús o se pueden meter dentro de una casa", alertó el hombre en referencia al temor que tienen los frentistas ante la velocidad con que se conducen los automovilistas por ese sector de la ciudad.

"Es impresionante la velocidad que levantan, me impresiona la velocidad, la verdad que da miedo", insistió Glorioso. La velocidad máxima permitida en la zona es de 40 kilómetros por hora, pero como en general los automovilistas están acostumbrados a manejar mucho más rápido.

"Yo siempre circulo a 40 km/h, tal como lo establece la norma, pero los demás se enojan me tiran los autos encima, me dicen de todo, hasta los colectiveros se enojan", denunció el hombre que comentó que no le paran de tocar bocina para que se corra.

Controles

El exceso de velocidad al volante no es un situación que solo se vive en el Oeste de la ciudad, sino que se repite sobre distintas arterias de diferentes barrios.

La Municipalidad de Neuquén instaló el año pasado radares de velocidad en la Ruta 7 y en la Avenida Leloir frente al hipermercado que obligan a los automovilistas a circular a menor velocidad. También los oficiales de Tránsito llevan adelante controles para evitar que los automovilistas circulen con exceso de velocidad o alcoholizados.