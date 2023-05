Denuncian que la muerte de una joven habría sido por mala praxis

"Ella desde los 6 años de edad se vino a vivir a las Grutas (nacida en Neuquen), por lo que desde esa fecha a la actualidad concurría continuamente al Hospital de la ciudad y el Policlínico de San Antonio.

Desde antes de su embarazo (año 2019) y posterior al nacimiento de su única hija ha presentado innumerables visitas a las instituciones mencionadas en el párrafo anterior. Siempre con dolores y/o malestares estomacales, vómitos, diarreas, los cuales con el correr del tiempo se hicieron más recurrentes y prolongados...

Tal es así que durante los primeros meses de este año su malestar fue en incremento, SIN ninguna asistencia concreta por parte de los profesionales de Salud quienes solo se remitían a problemas vesiculares, estrés provocando dolores cervicales y de espalda, para lo cual se le indicaban analgésicos, omeprazol entre otras.

Resulta difícil creer que nunca se sospecho de algo inusual en sus recurrentes asistencias al hospital, es normal que asistan personas vomitando sangre o defecando negro ¿? Nos preguntamos si clínicamente no hay análisis que permitan inferir o diagnosticar alguna enfermedad grave ¿? Oportunamente, no recordamos exactamente la fecha, durante una Campaña Nacional de Cáncer de Colon, Agustina asistió al Hospital a fin de poder realizarse la colonoscopia, y recibió como respuesta que aun no tenía edad para la misma, siendo que ella tenía el antecedente de su Padre que años atrás había fallecido de un cáncer de colon con metástasis en el hígado.

Por toda estas situaciones como familia consideramos que existió abandono de persona o mala praxis para con Agustina Ailen Guzmán, ya que ante sus últimos intentos de poder recibir asistencia decidió junto a su esposo, madre e hija a viajar a la Ciudad de Neuquen y desde ahí buscar ayuda profesional para lograr un tratamiento a sus reiterados problemas de salud. Es importante mencionar que días previos a su viaje visitó 3 veces el Hospital, donde le practicaron una ecografía y le informan que se observaron unos quistes en los ovarios y que tenía infección en los intestinos pero que debía tratar lo de los quistes, para lo cual le dieron turno para el día 03/05/23. Sin embargo en virtud de su malestar decidieron viajar el mismo martes 02/05/23.

Esto nos llevo a concurrir a la Clínica Modelo de Cipolletti. Allí recibió atención primaria con análisis de sangre, de lo cual se desprende una marcada infección, elevados glóbulos blancos. Ante la continuidad de vómitos con sangre, heces negras, posteriormente se le practica una endoscopía, en la que se observa una importante ULCERA, de unos 4 cm, la cuál según lo informado debería tener como mínimo 1 mes de antigüedad. Luego de practicarse un engrampado de dicha úlcera para detener su sangrado, con asistencia de transfusiones de por medio, no lograron mejorar sus exámenes de sangre. Esto ultimo, motivo su ingreso a quirófano donde luego de practicar la cirugía correspondiente, se nos informa de la GRAVEDAD de su situación, encontrándose con un abdomen totalmente cubierto de implantaciones tumorales, resultado de un avanzado cáncer, probablemente de colon. Para corroborar esto ultimo, se extrajeron muestras para su análisis patológico.

Demás esta decir, que todo esto pudo haberse tratado o diagnosticado si en el transcurso de sus asistencias al Hospital, se hubiera encontrado con profesionales a la altura de la circunstancia, con empatía ante el malestar del enfermo que asiste al centro medico. Agustina ya no está mas, pero creemos que esto NO puede seguir así, solo basta con ver las redes sociales, en donde innumerables personas manifiestan sus vivencias en ese Hospital. ¿Qué mas tenemos que esperar, necesitamos se nos aclare que paso con Agus, porque NADIE se percato de su situación?

De parte de la familia agradecemos la atención recibida por todo el personal de la Clínica Modelo de Cipolletti, desde recepcionistas, enfermeros y el cuerpo medico que la atendió, así como también el acompañamiento hacia su familia".