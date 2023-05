Neuquén La Mañana Neuquén Denuncian que los taxis de Neuquén no los llevan por estar en silla de ruedas

Las personas con discapacidad motriz aseguran que en Neuquén no cuentan con servicio de transporte público acorde a la demanda.







Omar Novoa

Desde la Asociación Plena Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad (APIDD) adelantaron que presentarán el próximo lunes un proyecto ante el Concejo Deliberante de la ciudad para que habiliten a los Uber con el fin de priorizar el traslado de personas en sillas de ruedas.

Indicaron que el problema de la falta de servicio de transporte público para las personas con discapacidad motriz no es nuevo, pero sigue sucediendo. "Los taxis ven a una persona en silla de ruedas que los paran y siguen de largo. Este lunes me pasó cuando salí de pileta, estaba por llover y los tipos no me paraban”, ejemplificó María Eva Laino, integrante de la comisión directiva de APIDD, a LMNeuquén.

La mujer relató que la situación ocurrió en Juan B. Justo y Chrestia, en la esquina del CEF 1. “A mí ni me pudo llevar la trafic, por la gran demanda. No subía el colectivo porque estaban arreglando, tenía que tomar un taxi para ir a kinesio en el oeste de la ciudad y no se detuvo. Una mujer me dijo ‘Señora, no la vio’, pero no fue que no me vio”, contó Laino y agregó: “Me ven, pero no me van a parar. Finalmente subí a uno porque la mujer fue quien detuvo a un taxi por mí. Ante ella sí se detuvo. Gracias a Dios no uso siempre la silla de ruedas, sólo para grandes trayectos, porque es una limitante para los servicios públicos”.