Denuncian que maestros están desbordados y piden más cargos

fany mansilla.jpg

"Como se dice habitualmente, la escuela es una caja de resonancia de todas las situaciones conflictivas. Y la maestra que tiene 25 nenes a cargo, tiene que activar un protocolo para informar ese situación particular. Para activar ese protocolo, que es obligatorio, tiene que dejar a los 20 nenes solos. Y si no, tiene que buscar a la maestra de apoyo de la escuela que tiene 700 niños a cargo. No dan abasto", remarcó y agregó que el acompañamiento del niño en situación de vulnerabilidad se tiene que sostener en el tiempo. "Alguien tiene que contener, comunicarse con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Alguien tiene que respaldar ese dispositivo que se activa y no lo puede hacer la maestra porque además de tener otros chicos a cargo, tiene que enseñar a leer y escribir. Y se necesita reforzar eso, por otro lado", esgrimió.

La vocal gremial resaltó que tanto las situaciones cotidianas como aquellas más delicadas, desembocan en un "desborde emocional", del docente "por la impotencia de no poder resolver", lo que se traduce a largo plazo en un pedido de licencia psicológica o psiquiátrica.

"En la escuela secundaria, habitualmente cuando un papá ingresa a la escuela, tenés al preceptor, al asesor pedagógico, al auxiliar de secretaría, al secretario, y a otros referentes de la vicedirección. En la escuela primaria, ingresás y te encontrás con el equipo directivo y la maestra de apoyo. En los jardines de infantes pasa lo mismo", diferenció al recalcar la necesidad de la creación de cargos en los niveles que representa.

"En el nivel inicial se están implementando las salas de multiedad. Esto tiene un fundamento pedagógico pero no están los cargos para garantizarlo. Si bien hay una preceptora cada tres salas, no alcanza. Algo similar sucede con la inclusión. Se necesita más recurso humano, más personas. Hoy en un grado tenemos a niños con discapacidad y está buenísimo. Eso lo defendemos desde lo ideológico, pero la normativa sola no alcanza. Hay que ver qué le falta a la escuela para que ese derecho se garantice en la práctica", manifestó a LMN.

P08-F01-salita-jardin-de-infantes.jpg

A la hora de hacer reflexionar sobre las medidas a implementar para modificar el escenario y resolver la situación, Mansilla fue contundente: "Se necesita más personas, más cargos. Lo primero que hay incorporar es un maestro de apoyo por ciclo que incluye tres o dos grados. Como mínimo, tiene que haber una figura adulta más por ciclo".

"Después se tiene que trabajar en la creación de más equipos multidisciplinarios que garantice un mejor acompañamiento. Hoy el Consejo de Educación tiene los Equipos de Apoyo a la Educación (EAOPIE) que trabajan con el docente, pero no en los casos. Como tienen muchas escuelas a cargo, luego se van. Por eso se necesita que haya un equipo por escuela. Actualmente existen 15 para 368 escuelas primarias, 82 jardines de infantes que hay en toda la provincia", precisó.

Por último, Mansilla contó a LMN que, tras hacer el relevamiento, ATEN llevó su planteo al Consejo Provincial de Educación (CPE). Sin embargo, de momento el gremio no consiguió respuesta alguna. "Ya hay seccionales que van a hacer manifestaciones públicas. En Centenario, el 28 de septiembre toda la comunidad educativa saldrá a la calle junto a las familias para visibilizar la falta de cargos. Nosotros vamos a hacer todo lo que favorezca para que se creen los cargos. El gobierno tiene que pensar en la nueva escuela de la postpandemia para que sea un lugar real de aprendizaje y no solo un espacio de contención", concluyó.