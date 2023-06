Una mujer de 93 años no puede acceder a tener internet por fibra óptica porque una empresa de telefonía le negó el acceso al servicio por ser mayor . Luego de tenerla a las vueltas durante casi medio semestre, le respondieron a la nieta: “La titular de la línea es de 1930, no puede ser otra. Es una persona mayor y Movistar por prevención cancela la orden ”.

La nieta no puede creer el tiempo que pasó hasta recibir una respuesta y la falta de consideración que tuvo el personal de la empresa que la atendió durante estos meses. “Aparentemente no se puede tener más de 90 años para contratar el servicio . Todavía no me contestaron qué edad se tiene que tener para acceder al servicio”, sostuvo Fany Forquera, nieta de la damnificada, en declaraciones radiales.

Ahí comenzó su periplo de llamados, pedidos y cancelaciones hasta que el último lunes recibió ese mensaje desde la empresa. “En enero llamé para saber qué había pasado que nunca pasaron porque el ofrecimiento abarataba los costos, televisión, teléfono e internet en un paquete que no llegaba a los 4 mil pesos. Muy barato, la oferta hoy sigue siendo la misma”, aseguró.

Dijo que insistió y que no le sabían responder. Recién a fines de abril le dijeron que había lugar en el poste para la bajada. Realizó el primer pedido, acordó día y hora para que pase el técnico, pero no lo hizo. Le respondieron desde la empresa: “El técnico fue y como usted quería conservar el número no se lo pudo instalar. Les digo que no vino y nunca hable con nadie. Nuevo pedido, nueva fecha y no vienen”, agregó. Esa vez le recomendaron que indique que es para un departamento al fondo del mismo terreno, pero tampoco fueron.

A todo esto, ya había pedido la baja del otro servicio de televisión y de internet. Necesitaba que fuera el técnico antes del 28 de mayo. “Me hacen de nuevo el pedido para ir el 25 de mayo. Feriado, yo ya pensé que no iban a ir. No fueron y a la tarde me llamaron para preguntarme si estaba conforme con la instalación que se había hecho ese día y si no se había hecho que le comenté los motivos”, señaló la nieta que a esta altura no sabía si era una broma.

Evidentemente la nieta no sabía los motivos. “Ayer a la tarde me llamó otra persona de Movistar. Se comunica conmigo para informarme que Movistar anula el pedido por ser de 1930. Si me lo hubieran dicho al principio, me hubiera enojado igual porque pareciera que los viejitos son descartables, pero me estuvieron dando vueltas hace meses”, añadió.

La abuela sigue conservando el número de teléfono, pero en este ínterin de pedidos, dejó de funcionar y nadie sabe por qué. Recibe llamadas, pero no puede hacerlas. Eso sí, le siguen facturando.

“Hoy está sin poder hacer llamadas, parece que no va a poder tener más teléfono”. Dijo que el pedido para acceder a internet fue con una tarjeta de débito de una persona nacida en 1947. “Quizás tampoco pueda tener el servicio una persona de 76 años”, se preguntó.