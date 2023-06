“Mi marido me llama urgente y me dice que a mi hijo lo habían golpeado. Pensé que había sido una pelea de niños, ellos me dicen que iban en bicicleta por la banquina, iban corriendo carreras porque llegaban tarde", relató.

En ese contexto, indicó que un hombre con uniforme de la Policía neuquina a bordo de un auto particular y acompañado presuntamente de un colega "dio toda la vuelta hasta la rotonda para volver a pegarle a mi hijo. Eran ocho chicos que quedaron paralizados con lo que tuvieron que vivir".

Agregó que "esto no se lo deseo a nadie porque encontrar a tu hijo todo golpeado y revolcado, yo salgo para que esto se aclare porque yo necesito encontrarlos a los dos y saber qué los llevó a hacer esa locura. Alguien tiene que ayudarme y yo necesito testigos porque los nenes solo nos dijeron que estaban vestidos de policías y le recalcaban a ellos que habían trabajado todo el día y que venían de hacer un trámite. El dueño de este vehículo, que fue el que lo golpeó, lo acusaba de que le habían escupido el auto, eso no se justifica porque tendría que haber llamado a un móvil, a los padres, haya sido o no, no se justifica el accionar”.

Comisaría Quinta Centenario La mujer no realizó la denuncia en Centenario por temor a que no avanzara la investigación

Fue directo a la fiscalía

Adriana sostuvo además que todos los adolescentes quedaron "paralizados" al ver que se les acercaban los uniformados. "Nunca pensaron que era una situación así; es más, hasta lo obligó a limpiarle el auto, acá hubo abuso de poder, a mi hijo lo baja de la bicicleta, lo tira al suelo y cruza los brazos de él para atrás y se sube arriba de él pegándole en la cara. Con 13 años, ¿cómo le saco que el uniformado lo tiene que cuidar y no hacer algo así?”, lamentó la mujer.

Por último, indicó que su hijo fue golpeado en el rostro y en la espalda, decidió no hacer la denuncia en la Comisaría Quinta de Centenario y fue directamente a la fiscalía en Neuquén capital. “Pensé como mamá que acá se cubren todos y por eso no quise hacer denuncia acá, me fui a Asuntos Internos y Fiscalía. Mi hijo hoy no está machucado porque llevaba un camperón grueso y ropa, se pidieron las cámaras y yo me voy a presentar como querellante, yo no voy a parar porque esta persona no puede andar por la calle", sostuvo.

Por el momento, el único dato concreto que tiene la mujer de lo ocurrido es una imagen tomada con un celular donde ser observa el auto en el que se movilizaban los denunciados. Además, la mujer indicó que los adolescentes recuerdan que pasó un corredor por el sector que también vio lo que ocurría y podría aportar su testimonio a la causa, aunque no sabe de quién se trata.

Por esto, Adriana dejó un número de teléfono para cualquier persona que pueda aportar datos de importancia para reconstruir el hecho y ayudar a identificar a los presuntos agresores. 2994184962