Denuncian por robo a L-Gante: "Se quedó con mis letras y..."

En las últimas horas, el que recibió una durísima acusación en su contra fue el cambiante de cumbia y trap L-Gante . Y esta vez no estuvo relacionado a su ex pareja Tamara Báez, sino que fue otro músico el que lo denunció públicamente por haberle robado las letras de sus canciones supuestamente.

“Los mencioné con una letra (Por L-gante y su productor) y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en sus canciones”, agregó Soria.

Luego, contó más de su versión de los hechos: “Son cosas que yo fui armando yo componía canciones y le envié mi material a ellos y de repente de un día para el otro me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián, nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”.

denuncia robo musica L-Gante Fabián Soria denunció a L-gante por robarle letras

Enojado, continuó diciendo: “Este pibe no respeto los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho, a mi me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”.

“Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso, es bueno que a través de los medios se sepa la verdad, yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother que es su representante y ellos se apropiaron de mis letras, le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones”, siguió su relato.

En cuanto a como y en que momento se enteró del plagio, expresó: “yo cuando me entero de esto estaba en la cárcel, los presos me decían que esas canciones las había escrito yo y yo no sabía qué hacer, estábamos en el pabellón cuando me enteré”.

Por último, concluyó: “Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar, que te agarre una obra musical es muy triste y lo define mal como persona, puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a la gente pero a mi me robó, le robó a un preso, yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”.