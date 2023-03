Denuncian a un hombre por masturbarse en el probador de un local

"Se hizo larga la espera y las cortinas se movían bastante. Le pregunté cómo iba, pero no me di cuenta de nada. Sin embargo, en un momento le pasé una remera y vi que estaba descalzo. Luego sentimos un olor raro y pensamos que venía de las zapatillas. La chica que estaba conmigo me dijo que el hombre estaba completamente desnudo y que nos estaba mirando a las dos por los costados. Llamé a mi esposo y le pedí que se mantuviera en línea", detalló.

Finalmente, el hombre salió y, como si nada, le preguntó los precios de las prendas y en cuánto le quedaban si pagaba en efectivo. "Le di los precios rápido y no lo miré", afirmó.

Se masturbió en un probador de ropa en Cipolletti Denunciaron a un hombre por masturbarse en un probador de ropa

Las sospechas se confirmaron una vez que la dueña y la empleada se acercaron al probador. "El espejo, justo antes de que él entrara, lo habíamos limpiado. Cuando lo vimos había una huella de su pene, que había apoyado, y un pelo pegado", afirmó la mujer, indignada por la situación. Y eso no es todo, ya que cuando fueron a sacar la alfombra notaron que estaba mojada, por lo que se dieron cuenta de que había eyaculado en la misma.

"Siento que lo peor de todo es no haberme dado cuenta de lo que pasaba, nunca me imaginé. No sabíamos qué hacer, por eso fui a la Policía, hice la denuncia y nos dijeron que no tenían otras similares", agregó.

En cuanto al sujeto, la propietaria comentó que vio una nota publicada en este medio en septiembre de 2022 sobre una situación muy similar en otro local de ropa, pero creen que no es el mismo. "Por la contextura, no era la misma persona, no lo vemos parecido. Esta persona tiene entre 36 y 40 años, pero el que habían denunciado antes parecía más joven", afirmó.

El caso ahora se encuentra denunciado en la Comisaría Cuarta de Cipolletti y la dueña del local pidió al resto de los comerciantes que estén atentos a su presencia.