Denuncian una lluvia de piedras de una construcción: "Si a mí me abolla un techo, imaginate una cabeza"

Manu - 2025-05-02T143710.939.png

Denuncian inseguridad en la obra

Luego del episodio, donde constataron los daños, observaron que la terraza de su oficina también estaba llena de piedras y arena. "Se ve que la bandeja de seguridad de la obra explotó", señaló la denunciante, y dijo que se acercaron a la obra para pedir explicaciones.

"Se negaron a hablar hasta que apreció el jefe de obra, que no tenía muchas explicaciones más que decir que los accidentes pasan, y cuando quisimos hablar con técnico en seguridad no había", expresó indignada y agregó que lo único que le ofrecía el jefe de obra era lavar el capot del auto de su compañero que estaba lleno de cemento fresco.

Mientras tanto, aseguró que seguían cayendo piedras que ponían en severo riesgo a los transeúntes. "Eran piedras de tamaño mediano, el señor tenía casco, nosotros no. Cuando se lo hice notar bajó la vista, avergonzado, y le dijimos, llamá a alguien y paren la obra y corten la calle, porque si a mí me abolla un techo imaginate una cabeza".

Foto-563x1024.jpg

Frente a la insistencia, observaron que la obra nunca paró: "Después se les cayó cemento en la calle y lo barrían rápido". La preocupación por la seguridad crecía a medida que seguía pasando el tiempo porque al lado de la oficina afectada por las piedras, se ubica la "casita de la prevención" del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Allí asiste mucha gente mayor y con discapacidad que busca recetas médicas.

Finalmente, la denunciante indicó que un empleado de la obra cruzó a la oficina y pidió sacarle una foto al auto lavado para que el jefe vea. En tanto, luego indicó que se contactó una secretaria de la constructora que le dio una póliza para reponer los daños ocasionados en los autos. Esto sumó indignación porque no reponía su preocupación por la situación de riesgo y dijo: "Ella no entendía que esa piedra podía caer en la cabeza de una persona, y tengas póliza o no, la vida no se negocia".

A su vez, aseguró que un episodio de inseguridad se repitió el sábado cuando desde la oficina observaron más camiones de los permitidos: "La empresa que lleva cemento, tenía cinco camiones a lo larga de la cuadra, entonces Tránsito les dijo ustedes saben que tienen autorización para un solo camión en espera".

WhatsApp Image 2025-05-02 at 14.34.14 (1).jpeg

A su vez, Sfeir confirmó que realizó la denuncia a la línea 147, el principal canal de atención al ciudadano de la Municipalidad de Neuquén donde le pidieron fotos y videos que brindó, y le asignaron un número de reclamo. "Me dijeron que va a Obras Particulares y les llegaría una inspección, pero en el momento como prevención no hubo nada. Me fui a las 4 de la tarde y nadie de la constructora, desarrolladora o ingeniero se acercó a ver qué pasó", observó la denunciante.