Denuncian a una médica de Aluminé por maltratar y amenazar a una menor

Según comunicó la madre de la víctima, en ese momento se acercó una doctora de apellido Muñoz, quien la hizo ingresar a una sala donde solo estaban ellas dos . "La comienza a examinar, luego le comenzó a decir que tenía que hablar con ella, que no se debería juntar con su hija menor, a quien conoce, pero no son amigas cercanas", relató a los efectivos policiales.

Posterior a los hechos de maltrato aseguró que su hija le manifestó que la profesional de salud le apretó fuerte el hombro que tenía afectado y volvió a amenazarla.

Denuncia maltrato hospital de Aluminé

Finalmente la terminó de revisar y se retiró a buscar las recetas médicas, por lo que tardó alrededor de 10 minutos. Al volver a la sala le solicitó a la paciente que se retire.

En medio de su testimonio, la mujer denunciante expresó: "Lo que más me molesto es que esta persona es profesional; y no actúo como debía porque no es la manera de hablar las cosas y menos con una menor de edad. La agarró del hombro y le dijo: "¡Mierda como vos de 22 años, que andan tratando mal a mi hija!".

Antecedentes de maltrato

Al final de la denuncia, destacó que no sería la primera vez que la médica se relaciona de mala forma con las personas, ya que ella también había sido víctima de agresiones por parte de la profesional. Para concluir, la hizo responsable de cualquier cosa que le llegue a ocurrir a su hija.