Denuncias cruzadas: la junta interna del EPAS responsabiliza a Quintriqueo

Indicaron que esperaban llevar a cabo la audiencia de conciliación obligatoria pautada para este miércoles, pero en pocos minutos todo se tornó violento y hubo que levantar la junta. “Esta reunión venía mal parida desde el inicio, cuando no se nos convocó a quienes integramos la junta interna, sino a personas que responden a la Verde y Blanca y perdieron en las elecciones”, aseguró en diálogo con LMNeuquén Amaranta Flores, delegada adjunta del EPAS.

La audiencia, en el marco de conciliación obligatoria, era la continuidad de una reunión de principios de octubre. El reclamo se debe al cambio de ropa de trabajo y elementos de protección personal, además de reencuadramiento y promociones de algunos trabajadores. “Nosotros fuimos, aunque no nos habían convocado porque los trabajadores del EPAS nos votaron a nosotros para que los representemos”, explicó.

EPAS- reclamo- medidas de fuerza- quite de colaboración- recursos.jpg Sebastián Fariña Petersen

Fue así, como al momento de llegar a la reunión se resistieron a dejarlos pasar. “De los que habíamos ido solo a mí no me dejaban entrar, claramente por mi condición de mujer en un ambiente de hombres con visión machista”, observó.

Sin embargo, ingresó de todas formas lo que ocasionó que la facción de ATE que responde a Carlos Quintriqueo se pusiera de pie asegurando que no estaban dadas las condiciones para permanecer en el recinto. “Cuando íbamos saliendo ellos no dejaban de insultarnos, hasta que yo me enojé y le dije a uno de ellos ‘te podés callar’ y ahí fue cuando se nos vinieron encima”, explicó Amaranta a LMN.

ataque gas pimienta ate neuquen.jpg

De acuerdo con su relato, intentaron agredirla directamente, por lo que sus compañeros salieron a protegerla con su cuerpo, lo que desató una batalla campal. “Ellos me orillaron hasta quedar contra un vidrio. Yo me asusté muchísimo porque sentía que el vidrio iba a estallar en cualquier momento”, aseguró.

“Nosotros no llevamos el gas pimienta, fueron ellos y les salió el tiro por la culata. Actúan impunemente sin respetar que nosotros fuimos elegidos por el voto de nuestros compañeros”, observó. Por último, adelantó que el jueves a primera hora realizarán la denuncia en Fiscalía.