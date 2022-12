Denunció que le vaciaron la caja de ahorro en el banco de Junín de los Andes

"Me informaron que tenía dos transacciones realizadas, una por un monto de 40 mil pesos y otra por 120 mil, pero como no habían pasado 24 horas todavía no se podía ver en el sistema cuál había sido el destino de esa plata", explicó el damnificado.

La respuesta que obtuvo de la entidad crediticia no lo satisfizo al hombre. "No me conformó porque es plata de mi caja de ahorro, que no puedan informarme quién saco o como salió ese dinero. Por eso fui a la Comisaría 25 (de Junín de los Andes) a realizar una denuncia penal contra el BPN", señaló.

Cajero automático.

Al día siguiente le brindaron datos sobre las transacciones realizadas desde su cuenta y entonces volvió a la sede policial para ampliar la denuncia. En esta oportunidad, se encontró con una mujer que se había acercado a denunciar una situación idéntica, aunque por un monto mayor de dinero.

Le dieron de baja a la cuenta y a la tarjeta y le abrieron una nueva.

Respecto a la otra mujer, Peucón dijo que también le vaciaron la cuenta, pero que según la denuncia, fueron 600 mil pesos los que le retiraron. El autor del hecho sería el mismo, ya que coinciden los datos de las transferencias.

Pero además de estos dos casos denunciados en las últimas horas, se estima que son varios más los damnificados en distintos puntos de la provincia. Las denuncias fueron derivadas al Ministerio Público Fiscal, done se inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido en estos casos.