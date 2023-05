Denunció que no le dieron una tarjeta de crédito por ser ciego: "Me sentí muy mal"

Eduardo, el damnificado, contó que es cliente de otras tarjetas de crédito y que también posee cuenta corriente y caja de ahorro que utiliza para su trabajo como comerciante. "Yo quería tener una tarjeta Crediguía y presenté todos los papeles y cuando la voy a buscar me dicen que no me la pueden dar porque soy ciego. Fue muy lastimoso", manifestó el hombre en declaraciones radiales.

"Lo que me pasó fue desagradable, de muy mala educación, o sea, no tiene ética comercial. La verdad que con ese modo de atenderte cualquiera se siente mal. No por el problema, porque es cierto que soy ciego, pero la verdad que es triste que haya gente así atendiendo. No sé, creo que tendrían que ser ubicados y tener buenos modales", consideró.

El vecino realizó la denuncia ante el INADI, pero aún no tuvo respuestas. También se dirigió a la Defensoría del Pueblo donde le explicaron que como no logró ser cliente de esa empresa no pueden actuar.

"Me sentí un poco molesto con lo que pasó, la verdad que lo habría dejado pasar, pero ya hace casi un mes y cada vez que lo recuerdo diciendo eso pienso en que debe haber muchas otras personas pasando por lo mismo y no debe ser así", expresó Eduardo, quien entendió que seguramente la persona que le negó la tarjeta lo hizo por directiva del algún jefe.

Eduardo expresó que espera que la tarjeta de crédito se comunique con él y cambie su decisión y le otorgue una tarjeta ya que su ceguera no le impide pagar sus cuentas. "Si bien no soy una persona intelectual, sí tengo valores, principios y buenos modales y creo que a todas las personas se los tiene tratar por igual, es lamentable que tengamos esta clase de gente en Neuquén", concluyó.