Denunció que su hija fue abusada en el jardincito

En diálogo con el canal C5N, la madre aseguró que su hija se queja porque tiene dolores. “Mi nena no puede ir sola al baño, le duelen las partes íntimas”, explicó. “En todos los dibujos hace las partes íntimas del hombre”, agregó. Si bien frente a las cámaras la mujer señaló al portero y a la portera del establecimiento como responsables, lo cierto es que en la denuncia aún no se apunta contra una persona en particular. La acusación fue realizada el miércoles 17, desde entonces interviene en el caso la doctora Carla Furingo de la UFI 9 de Lomas de Zamora.

La nena, según explicó la madre y consta en la denuncia, se refiere a las personas que la lastimaron como “Jambo” y “Jamba”. Por eso, la fiscalía ordenó diligencias para identificar a quienes puedan llevar esos apodos.

El hombre señalado por Gisella dialogó con el canal Crónica y desmintió la denuncia ayer. “Esos apodos no existen dentro del jardín, a mí siempre se me llamó por mi nombre. Me acerco porque soy la única figura masculina en el trabajo, y trabajo en el turno tarde, así que vengo acá a dar la cara”, comentó. Siguiendo con su defensa, el portero, identificado como Adrián, aseguró: “A mí se me acercó el padre de la nena, habló y reconoció que yo no soy el agresor. Quiero que se continúe con la denuncia, que se hagan las pericias, que se investigue profundamente y que se llegue al verdadero abusador. Que se sepa la verdad, y en caso que se demuestre la verdad, que se limpie mi nombre. Yo sería incapaz de hacer algo así”. Por último, sentenció: “No digo que la nena esté mintiendo. Si la denuncia es real, ocurrió en otro ámbito”.

Gisella está citada para prestar declaración testimonial hoy y está previsto que le realicen una entrevista a la nena para determinar si está en condiciones de ingresar a una cámara Gesell. Hasta el momento es la única denuncia por abuso en ese jardín.

Sheila: el tío, a juicio por femicidio

Fabián González rojas y Leonela ayala, los tíos de sheila ayala, quedaron detenidos formalmente por el asesinato de la menor de 10 años en el partido de san Miguel. esto lo hizo efectivo el juez de san Martín Mariano Grammatico, después del pedido del fiscal Gustavo carracedo. de esta manera, el hombre, de 24 años, y la mujer, de 25, deberán afrontar el juicio

como coautores del crimen. Fabián González, oriundo de Paraguay, fue acusado como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un femicidio. Leonalea ayala, hermana del padre de la víctima y que fue madre de un varón horas después del asesinato, está acusada de homicidio agravado por alevosía.